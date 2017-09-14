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Politika

AK Parti Hakkari İl Başkanlığına Emrullah Gür atandı

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de, bir ay önce istifa eden AK Parti İl Başkanı Nurettin Fırat'ın yerine Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) yedek üyesi Emrullah Gür atandı

14 Eylül 2017 16:31

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de, bir ay önce istifa eden AK Parti İl Başkanı Nurettin Fırat\'ın yerine Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) yedek üyesi Emrullah Gür atandı.
Hakkari\'de geçen 17 Ağustos tarihinde basın toplantısı düzenleyerek, görevinden istifa ettiğini açıklayan Nurettin Fırat\'ın kararının ardından, AK Parti Hakkari il Başkanlığı için 30\'un üzerinde başvuru yapıldı. Başvuruları değerlendiren AK Parti Genel Merkezi, MKYK yedek üyeleği görevini yürüten evli ve 4 çocuk babası Emrullah Gür\'ü Hakkari İl Başkanlığına atadı.

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