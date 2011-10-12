-AK Parti hafta sonu kampa giriyor ANKARA (A.A)- 12.10.2011 - Adalet ve Kalkınma Partisi 18. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı 14-17 Ekim tarihlerinde Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek. AK Parti'nin, kuruluşundan bu yana geleneksel olarak düzenlediği ve parti kurucuları, MKYK üyeleri, MYK üyeleri ile Bakanlar Kurulu üyelerinin katılacağı toplantıya Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. AK Parti'nin Kızılcahamam kampı, 14 Ekim Cuma günü katılımcıların Asya Termal Otele giriş yapmasıyla başlayacak. 15 Ekim Cumartesi günü Başbakan Erdoğan'ın yapacağı konuşma ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısının resmi açılışı yapılacak. Kamp, 17 Ekim Pazartesi günü öğleden sonra Başbakan Erdoğan'ın yapacağı değerlendirme konuşması ile sona erecek.