AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker: Evde bulunan çocukları kalkan olarak kullandı

Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Diyarbakır\'da 1 polisin şehit olduğu ve 9 polisin de yaralandığı operasyonun detaylarına ilişkin bilgi verdi. Eker, \"1 kadın, 3 çocuk var. Kendi çocukları olduğu değerlendiriliyor. Evde bulunan çocukları, bir şekilde kalkan olarak kullandı. Terörist, çocukları ve kadını kalkan olarak kullanmak ve onların arkasına saklanmak, oradan zaman kazanmak suretiyle bir bombalama yapmış ve 1 polis memurumuz şehit olmuş, 9 kardeşimiz yaralanmıştır\" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, Diyarbakır\'ın burma kadayıfının Türk Patent Kurulu\'nca tescillenmesinin ardından belge sunma töreni için kente geldi. Diyarbakır Valiliği\'ni ziyaret eden Eker, PKK\'lı teröristlerin hücre evine yönelik düzenlenen operasyon sırasında çıkan ve 1 polisin şehit olduğu, 9 polisin yaralandığı çatışmanın detaylarını anlattı. Törenin şehitler nedeniyle iptal edildiğini söyleyen Eker, \"Sabah, saat 06.00 sularında, Huzurevleri\'nde PKK/YPS terör örgütüne mensup dağ kadrosunda, bir teröristin onunla ilgili yapılan bir operasyonda, 9 polis memurumuzun yaralanması ve Ahmet Alp Taşdemir polis memurumuzun şehit olması nedeniyle bu tören iptal edildi\" dedi. Terör örgütleriyle mücadelelerinin devam edeceğini vurgulayan AK Parti\'li Eker, şöyle devam etti:

\"PKK terör örgütü, Türkiye\'deki Kürt vatandaşlarımızı başta olmak üzere şehrimizin bütün güzelliklerine, bütün değerlerine kuruluşundan beri savaş açtığı ve burada tarihi, kültürel, turistik, iktisadi, sosyolojik ne kadar değer varsa PKK, başından itibaren bu değerleri yok etmeye, milletimizin evlatlarımızın hayatına kast etmek ve terör eylemleri yapmak suretiyle bütün bu faaliyetlerini başından beri sürdürüyor. Maalesef, bu şehrin hayatına öteden beri PKK, bu çeşit saldırılarla bu çeşit terör eylemleriyle sürekli gölge düşürmeye çalışmakta. Emrinde bulunduğu karanlık odakların, birtakım uluslararası istihbarat örgütlerinin emelleri doğrultusunda PKK terör örgütü ve onun türevleri bu eylemleri yapıyor. Bizler de millet olarak hepimiz, bütün kurumlarımızla bütün milletimizle bu terör örgütü ve onun uzantılarıyla mücadele etmekteyiz.\"

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışamaya ilişkin bilgi veren Eker, teröristin evde bulunan çocuklarla kadını kendine kalkan yaptığını açıkladı. Operasyonun terörle mücadelenin devamı olduğuna dikkat çeken AK Parti\'li Eker, şunları söyledi:

\"Bu PKK/YPS terör örgütü mensubu, bugün sabah hak ettiği cezayı buldu. Bir hususu daha sizinle paylaşmak istiyorum. Muhtemelen Sayın Valimiz, emniyetimiz onu açıklayacaktır. Esasen bu polis kardeşlerimizin yaralanmasının sebebi şu. Evde bulunan çocukları, bir şekilde kalkan olarak kullandığı için terörist, \'Onlara herhangi bir zarar gelmesin\' diye. Evde bir bayan var. O ve çocuklar, zarar görmesin, diye emniyet güçlerimizin sarf ettiği, göz ettiği itina ve dikkat; bu şekilde bir sonuca yol açmıştır. Onu da özellikle belirtelim. Yani emniyet kuvvetlerimiz, terörist ile sivil insanların, çocukların veya kadınların birbirinden ayrılması, teröristin cezalandırılması veya derdest edilmesi mümkünse derdest edilmesi mümkün değilse cezalandırılması sürecinde, hiçbir sivilin, hiçbir kimsenin çocuğun, kadının zarar görmemesi için de azami itina ve dikkat sarf etmişler. Teröriste çocukları ve kadını kalkan olarak kullanmak suretiyle onların arkasına saklanmak suretiyle oradan zaman kazanmak suretiyle bir bombalama yapmış ve 9 kardeşimiz yaralanmıştır. Şehidimize, Ahmet kardeşimize, Allah\'tan rahmet diliyoruz. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Ailesi tabi ki bizim emanetimizdir. Bu polis kardeşimiz, Manisa\'nın Selendi ilçesi doğumludur. Manisalıdır. İlk görev yeri, Diyarbakır. 2013\'te, burada bir Diyarbakırlı kızımızla evlenmiştir. Eşi Diyarbakırlı kardeşimiz. Allah\'tan ona sağlık ve sabır diliyoruz. 13 aylık çocuğuna da uzun ömür, sağlık ve huzur diliyoruz. Yaralı kardeşlerimizi de çok acil şifalar diliyoruz. Onların tedavisiyle ilgili bütün ilgili arkadaşlarımız herkes, büyük bir çaba içerisinde gayret göstermektedir.\"

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, şöyle konuştu:

\"Bu, bir mücadeledir. Bu mücadele, devam ediyor; devam edecek. Biz, Ortadoğu\'da yapılmakta olan yapılmaya çalışılan hem eylemleri hem yapılmaya çalışılan harita değişiklilerinin farkındayız ve biliyoruz. Bunun taşeron terör örgütleri, bir gün YPG/PYD bir gün PKK/YPS bir gün FETÖ bunların eliyle bu çabalar, çalışmalar yapılıyor. İstihbarat ve terör örgütleri tarafından. Biz de bunlarla mücadele ediyoruz. Ve Allah, milletimizi ve bütün insanlığı bu tür terör örgütlerinin hain eylemlerinden korusun. 1 kadın 3 tane çocuk var. Kendi çocukları olduğu değerlendiriliyor. Tabi kesin bir bilgi, şu an için yok. Soruşturma, inceleme, araştırma devam ediyor. 3 tane çocuk muhtelif yaşlarda ve 1 tane de kadın, emniyet güçlerimiz tarafından emniyete alındı aile. Onların bu çatışmada, zarar görmemesi için de emniyet güçlerimiz tarafından itinayla korundular. Emniyet güçlerimiz, çok büyük bir fedakarlık yaptı. O çocuklara herhangi bir zarar gelmemesi için. Gözaltı var. Sayın Valimiz, emniyet kuvvetlerimiz, açıklar; o detaylara vakıf değilim. Biz, Diyarbakır olarak bugün gerçekte bir kez daha bu şehidimizde yüreğimiz yandı. Allah, rahmet eylesin başımız sağ olsun milletçe.\"



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