-AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANLIĞINDA EYLEM GİRİŞİMİ ESKİŞEHİR (A.A) - 07.03.2011 - Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 11 kişi, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığına zorla girip pankart asmak istedikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, TGB'li bir grup, akşam saatlerinde Yunus Emre Caddesi'ndeki AK Parti il, merkez ilçeler ile kadın ve geçlik kolları başkanlıklarının bulunduğu 6 katlı binaya girdi. Kapıdaki 2 polis ile arbede yaşayan ve il başkanlığına girip pankart açmaya çalışan eylemciler, bu sırada binada bulunan ve kendilerine engel olan partililerle tartıştı. Olay yerine gelen takviye ekipler, TGB'li 11 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.