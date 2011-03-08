T24 LogoT24 Logo
Gündem

AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANLIĞINDA EYLEM GİRİŞİMİ ESKİŞEHİR (A.A)

08 Mart 2011 00:59

-AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANLIĞINDA EYLEM GİRİŞİMİ ESKİŞEHİR (A.A) - 07.03.2011 - Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 11 kişi, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığına zorla girip pankart asmak istedikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, TGB'li bir grup, akşam saatlerinde Yunus Emre Caddesi'ndeki AK Parti il, merkez ilçeler ile kadın ve geçlik kolları başkanlıklarının bulunduğu 6 katlı binaya girdi. Kapıdaki 2 polis ile arbede yaşayan ve il başkanlığına girip pankart açmaya çalışan eylemciler, bu sırada binada bulunan ve kendilerine engel olan partililerle tartıştı. Olay yerine gelen takviye ekipler, TGB'li 11 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24