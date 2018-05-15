Ak Parti Elazığ Gençlik Kolları başkan yardımcıları kazada öldü (2)

ANKARA\'DAN DÖNÜYORLARDI

Yaşamını yitiren Ak Parti Elazığ Gençlik Kolları başkan yardımcıları Emrullah Ataş ile Siraç Bingöl\'ün, Ankara\'da yapılan Ak Parti Seçim İşleri toplantısına katıldıkları, dönüşte de kazanın meydana geldiği belirtildi.

Acı haberin duyulmasının ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile milletvekillerinin de bulunduğu yüzlerce kişi, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaşarak, Ataş ve Bingöl\'e rahmet, ailelerine sabır dileğinde bulundu.