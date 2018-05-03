AK Parti Diyarbakır milletvekili aday adayı Abdullah Elbey'den açıklama

DİYARBAKIR, (DHA)- Geçtiğimiz günlerde AK Parti Diyarbakır milletvekili aday adaylığını açıklayan Abdullah Elbey, “AK Parti bir siyasi parti olsa da aslında dünya genelinde kutlu bir yürüyüşe öncülük eden ‘Hak ve Adalet’ davasının ta kendisidir” dedi.

“ Türkiye bu yeni dönemde daha güçlü, demokratik, refah ve saygın bir ülke olma hedefine daha büyük bir azimle yürüyecektir\" diyen AK Parti Diyarbakır milletvekili aday adayı Elbey \"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın biz gençlere göstermiş olduğu hedef 2023, 2053, 2071 ileri görüş programları doğrultusunda, insan odaklı kalkınma ile güçlü, saygın ve milli değerlerine bağlı bir ülke olma hedefine daha hızlı ve daha azimli bir şekilde yürüyeceğiz. Allah bu kutlu yolda yolumuzu hayreylesin. Diyarbakır’ımıza, Türkiye’mize ve bütün İslam coğrafyasına, hizmet etme şerefini bizlere nasip etsin. 24 Haziran seçimlerinin vatanımıza, milletimize ve partimize, hayırlı olmasını temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

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