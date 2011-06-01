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AK PARTİ DİYARBAKIR İL BAŞKANLIĞINA TAŞLI SALDIRI DİYARBAKIR (A.A)

01 Haziran 2011 22:29

-AK PARTİ DİYARBAKIR İL BAŞKANLIĞINA TAŞLI SALDIRI DİYARBAKIR (A.A) - 01.06.2011 - AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı binasına bir grup tarafından yapılan taşlı saldırı sonucu bir polis memuru yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kayapınar ilçesindeki AK Parti İl Başkanlığı binasına bir grup tarafından taş atıldı. Atılan taşların isabet ettiği bir polis memuru yaralandı.  Kimliği açıklanmayan yaralı polis memuru, Diyarbakır Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. İl Başkanlığına taş atan grup, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası ara sokaklara kaçtı. 

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