Ak Parti Dicle ilçe başkanına suikast davası başladı

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, Ak Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert\'in törer örgütü PKK tarafından öldürülmesiyle ilgili tutuklanan mobilya ustası Rojhat Tugay (28) hakkında, 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen ilk duruşmasında ifadesi alınan sanık Tugay, olayın kendisi ile bir alakası olmadığını ileri sürerek suçlamaları reddetti.

Ak Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert\'in, 10 Ekim 2016\'da, kendisine ait akaryakıt istasyonunda PKK terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, saldırıyı düzenleyen \'Aras\' kod adlı PKK terör örgütü mensubu ile birlikte akaryakıt istasyonuna geldiği ve saldırı sırasında araçta beklediği iddia edilen mobilya ustası Rojhat Tugay\'ın, \'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma\', \'Tasarlayarak öldürme\' ve \'Terör örgütü propagandası yapma\' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 5 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede, PKK/KCK terör örgütünde yardım ve yataklık yaptığının fotoğraflı teşhisleri bulunan Tugay\'ın 15 Ağustos 2017\'de Diyarbakır Adliyesi önünde yapılan kontrollerde yakalandığı kaydedildi.

Rojhat Tugay ile ilgili teşhiste bulunan başka bir dosyanın şüphelisi R.K. ise iddianameye yansıyan ifadesinde, şunları söyledi:

\"Rojhat kod adlı kişiyi ilk olarak 2016 yılında \'Şehit Brusk\' alanında gördüm. Örgüt mensuplarına gıda ve malzeme getiriyordu. Bu milisi diğer milislerden ayrılan özelliği ise şehir merkezlerinde örgüt mensupları ile birlikte silahlı eylemlere katılabilecek düzeyde olan yerel birlikte faaliyet yürütüyordu. Ak Parti Dicle ilçe Başkanı Deryan Aktert suikastında, \'Aras\' kod adlı örgüt mensubu ile birlikte Görese alanından Dicle\'ye gelerek silahlı saldırıyı gerçekleştirdiler. Bu eylemde \'Aras\' kod adlı kişi, şahsı öldürmüş, \'Rojhat\' kod adlı kişi ise araç içerisinde beklemiştir. Eylemden sonra araç ile kaçarak Görese alanına geçtiler.\"

İddianamede, PKK terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin talimatları ile Ak Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert\'e suikast düzenlendiği belirtilerek, şüpheli Rojhat Tugay\'ın, \'Aras\' kod adlı örgüt mensubu ile Dicle ilçe merkezine gelerek, silahlı saldırı eylemini gerçekleştirdikleri kaydedildi. \'Aras\' kod adlı teröristin eylemde Aktert\'i öldürdüğünü, Tugay\'ın ise araç içinde beklediğini belirten savcı, şüphelinin eylemin gerçekleştirilmesine yardım ederek suikasta katıldığını kaydetti. Şüphelinin sosyal medya hesabında PKK terör örgütünü övücü, sahiplenici ve örgütün eylemlerini meşru gösteren paylaşımlar yaptığını da belirten savcı, Rojhat Tugay\'ın cezalandırılmasını istedi.

\'AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİM\'

İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuklu sanık Rojhat Tugay\'ın yargılanmasına bugün Diyarbakır 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlandı. Duruşmada savunması alınan sanık, hakkındaki tüm iddiaların iftira olduğunu ileri sürerek, şöyle dedi:

\"Başkanın şehit edildiği bu olayla ilgim ve alakam yoktur. Olay günü hastanedeydim. Çıktıktan sonra başkanın şehit edildiğini duydum ve çocuklarına başsağlığı diledim. Hakkımda ifade veren kişiyi tanımıyorum. \'Şehit Brusk\' ismi verilen alanı ilk kez TEM şubesinde duydum. Oraya hiç gitmedim. Hastanede bulunduğumuz süre zamanında Ak Parti Dicle İlçe Başkanı olan maktulün erkek kardeşi Berzani (Bahtiyar) Aktert ile yan yana oturduk. Beni gördü. Hastanedeyken ambulans gelince hepimizi dışarı çıkardılar. Gece geç saatlere kadar hastanede bekledim. Benim terör örgütü ile hiçbir bağlantım yoktur. Ben doğduğumdan beri bıçak bile taşımadım. Ailemizden hiç kimsenin PKK ile bağlantısı yoktur. Adaletinize sığınıyorum. Ben vatanıma, milletime ve bayrağıma baş kaldırmadım, kaldırmam da. Ailem mağdur durumda.\"

Öldürülen Deryan Aktert\'in oğlu Bahtiyar Aktert ise olay günü sanığı hastanede gördüğünü belirterek, \"Olaydan 1 saat sonra gördüm. Yanıma oturmuştu. Yaklaşık 2 dakika sonra kalkıp gitti. Babama yapılan suikast girişiminden 15 dakika sonra hastaneye çağırdılar. Bize yaralı olduğunu söylediler. Yarım saat sonra da şehit olduğunu söylediler. O ara sinir krizi geçirdik. Tam bu sıralarda sanığı yanımda gördüm. Olay nedeniyle sanıktan şikâyetçiyim\" diye konuştu.

\'AYRILSAM DA AYRILMASAM DA BENİ ÖLDÜRECEKLER\'

Deryan Aktert\'in eşi Zühal Aktert ise duruşmadaki ifadesinde olayı öğrendiğinde hastaneye gittiklerini belirterek, şunları kaydetti:

\"Kendisinin yaralı olduğunu söylediler. Daha sonra da vefat ettiğini öğrendik. Hastenede sanığı görmedim. Sanığın ailesi ve kendisi PKK sempatizanıdır. Eşimle aramız ölmesinden birkaç gün önce bozuktu. Kendisinin Ak Parti\'den ayrılmasını istiyordum. Çünkü, çok tehdit alıyordu. Kendisi ayrılmayacağını söyledi. Nedenini sorduğumda, \'Ayrılsam da ayrılmasam da beni öldürecekler\' dedi. Kim olduklarını sorduğumda araştırıp bana bilgi vereceğini söyledi. Ancak, kimden tehdit aldığım bana söylemedi. Sanıktan şikâyetçiyim.\"

Daha sonra söz hakkı verilen Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Sanık avukatı Mehmet Zülfü Dündar ise savunmasında siyasi hava ile dosyanın komplike bir hal aldığını ileri sürerek, \"Davanın faili bulunamıyordu. Siyasi baskı ile bir şekilde bir fail bulunması gerekiyordu. Bu da müvekkil oldu. Kolluk dosyada çok kirli çalışmıştır. Bu olayın failleri bellidir. Örgüt mensubunun vermiş olduğu ifade kimin, nasıl, ne şekilde yaptığını açık bir şekilde beyan etmiştir. Örgüt mensubu ile birlikte cinayeti işleyen milisin beyanlarını da sunuyoruz. Kendisinin nasıl yaptığını açıklıyor. Dolayısıyla bize göre bu dosya açıkken, gerçek failler araştırılsaydı dosyada farklı bir hava esecekti. Örgütün suçu nasıl işlediği açıktır. Heyetin duygusal davranmaması ve delillere göre karar verilmesini talep ediyoruz\" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.



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