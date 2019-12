-AK PARTİ DAVA HAZIRLIĞINDA ANKARA (A.A)- 24.01.2011 - AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, ''Sayın Kılıçdaroğlu, AK Parti ile suç örgütleri arasında irtibat kurmaya yönelik beyanlarından dolayı Türk halkına da hesap verecektir, yargı önünde AK Parti'ye de hesap verecektir'' Suat Kılıç, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı için parti genel merkezine gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıç, ''Ergenekon sanıklarını milletvekili adayı yapma yönünde CHP yöneticiler mesajlar veriyor. Bu konuda ne diyeceksiniz?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu yaptığı seyahatlerde son derece talihsiz açıklamalarda bulunarak, AK Parti ile Hizbullah örgütü arasında doğrudan bağlantı kurma cihetine gitmiştir. Yapılan çok büyük bir siyasal yanlıştır, büyük bir ayıptır. AK Parti'ye yönelik derin ve kabul edilmesi imkansız bir iftarıdır. Sayın Kılıçdaroğlu, AK Parti ile suç örgütleri arasında irtibat kurmaya yönelik beyanlarından dolayı Türk halkına da hesap verecektir, yargı önünde AK Parti'ye de hesap verecektir. Bu tür siyasal çirkinliklerin siyasi parti başkanlarına yakışmadığını her zeminde ifade etmek lazım. Sayın Kılıçdaroğlu, SSK Genel Müdürü olduğu dönemde PKK terör örgütüne yakınlığıyla bilinen kimseleri işe almakla suçlanan bir genel başkandır. Bu konuyla ilgili kamuoyunu tatmin edecek açıklamalar yapmadan, referandum öncesinde PKK terör örgütünü de kapsayacak şekilde bir genel af talebinde bulunmuştur. Bu konunun yükü ve ağırlığı da üzerindeyken AK Parti'ye yönelik açıklamalarda bulunması ve iftiralarını ardı ardına gerçeklermiş gibi gündeme getirmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Eş zamanlı olarak gerek Sayın Kılıçdaroğlu gerekse parti sözcüleri ve genel başkan yardımcıları, terör örgütü lideri tarafından gündeme getirilmiş olan Hakikatleri Araştırma Komisyonunun TBMM'de kurulması talebinde bulunmuştur. Bu yönüyle bakıldığında CHP Genel Başkanı ve parti sözcüleri, kendilerini terör örgütü tarafından beklenen gelişmelerin ve taleplerin yanında konumlandırmış durumda bulunmaktadırlar.'' -''ÇOK BÜYÜK BİR ÇİRKİNLİĞİN ALTINA İMZASINI KOYMUŞ'' Anamuhalefet partisinin ''siyasette bu kadar köşeye sıkışmasının son derece üzücü ve talihsiz bir durum olduğunu'' vurgulayan Kılıç, ''Bu kadar köşeye sıkışan bir anamuhalefet liderinin, AK Parti'ye ve iktidar partisine yönelik olarak gündeme getirdiği iftiralar ise kabul edilmesi imkansız, çirkinliklerden ibarettir'' dedi. Bu hukuk dışılığın ve hukuk ihlalinin, AK Parti'nin tüzel kişiliğine yönelik derin ve çirkin saldırının hesabını, her zeminde vermeye devam edeceğini kaydeden Suat Kılıç, Silivri'de görülmekte olan duruşmalarda yargılama sürecinin devam ettiğini hatırlatarak, süreci etkilemeye yönelik olarak AK Parti'nin bir beyanda bulunmayacağını ifade etti. Kılıç, ''Devam eden yargı sürecini etkilemek pahasına oradaki isimleri Meclis'e taşıma vaadi CHP'nin hukuka ve hukukun üstünlüğü kavramına bakışının bir göstergesidir. Hukuk, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve adil yargılama süreci gibi kavramlar, CHP açısından hiçbir önem, hiçbir anlam ifade etmemektedir'' dedi. Suat Kılıç, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dava açılıp açılmayacağına ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti: ''Bu süreç değerlendirilmektedir. Sayın Kılıçdaroğlu, çok büyük bir çirkinliğin altına imzasını koymuş ve AK Parti ile Hizbullah arasında siyasi bir dayanışma olduğunu iddia etmek gibi büyük bir ayıbın altında kalmıştır. Anamuhalefet lideri olan zat, belgesiz konuşamaz, bilgisiz konuşamaz, delilsiz konuşamaz. Bu cümleleri, bu iddiaları gündeme getiren, iddiasını ispatla mükelleftir. Bu kadar ağır bir çirkinliği iktidar partisine yönelten biri, bu çirkinliklerini ispat edemediği takdirde iftirasının altında kalmaya mahkumdur. Hukukta temel bir kaide vardır. İddia sahibi iddiasını ispatla mükelleftir. İddiayı gündeme getiren Anamuhalefet Lideri olduğuna göre bu iddiasını ispat edinceye kadar elbette ki AK Parti siyaseti yakasını bırakmayacaktır.'' Kılıç, ''Yargıya başvuracak mısınız?'' sorusuna, ''Gereken bütün yollar değerlendirilecektir. Hukukçularımız konuyu incelemeye alacaktır çünkü bu, Türkiye'nin devlet hayatı adına, millet hayatı adına kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. AK Parti Hükümeti ve Sayın Başbakan Erdoğan da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğu gerçeğine paralel bir şekilde siyaset yapmaktadır. Kılıçdaroğlu'nun iftiraları AK Parti'yi bu zeminin dışında göstermeye yönelik çirkinliklerdir. Dolayısıyla her zeminde hakkımızı ve hukukumuzu aramaya devam edeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da diğer yandan terör örgütlerinin taleplerine aracılık eden söylemlerini de hesabını vermeye her zeminde çağıracağız'' yanıtını verdi.