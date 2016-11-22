"AK Parti, cinsel istismarla ilgili düzenlemeyi çıkaracak, 14 yaş sınırı getirilecek"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "AK Parti, cinsel istismarla ilgili düzenlemeyi çıkarma kararı aldı. Ancak düzenleme Meclis’e sunulduğu ilk şekliyle çıkmayacak. Değişiklik yapılması kararı alındı" dedi. Selvi, düzenlemede şu iki noktada değişikliğe gidileceğini yazdı:

1- Taban yaş sınırı getiriliyor. 14 yaşından küçükse evlenmiş olsa dahi bu düzenlemeden yararlanamayacak.

2- Başka biriyle evliyken, cinsel istismarda bulunanlar düzenlemeden yararlanamayacak.

Selvi'nin Hürriyet'te "14 yaş sınırı ve kumaya önlem" başlığıyla yayımlanan (22 Kasım 2016) yazısı şöyle:

En sonda yazacağımı en başta paylaşayım.

Cinsel istismarla ilgili teklifin akıbeti belli oldu. AK Parti, cinsel istismarla ilgili düzenlemeyi çıkarma kararı aldı. Ancak düzenleme Meclis’e sunulduğu ilk şekliyle çıkmayacak. Değişiklik yapılması kararı alındı.

Hangi değişiklikler yapılacak?

İki nokta üzerinde duruluyor.

1- Taban yaş sınırı getiriliyor. 14 yaşından küçükse evlenmiş olsa dahi bu düzenlemeden yararlanamayacak.

2- Başka biriyle evliyken, cinsel istismarda bulunanlar düzenlemeden yararlanamayacak.

Hükümet dün gün boyu cinsel istismarla ilgili düzenleme konusunda formül arayışındaydı. İsterseniz önce Başbakan Binali Yıldırım’ın AK Parti’nin kadın milletvekilleriyle yaptığı toplantıya gidelim.

Orada iki eğilim oluştu.

4-5 milletvekili önergenin geri çekilmesini teklif etti. Ancak büyük çoğunluk, önergenin yeniden düzenlenerek çıkarılmasını savundu. Değerlendirmelerden sonra, değiştirilerek yasalaştırılması kararı alındı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ toplantıda, neden böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu anlattı. Teklifin uzun süren bir çalışmadan sonra hazırlandığını ancak daha iyi bir öneri gelmesi durumunda değişiklik yapmaya hazır olduklarını belirtti. Bekir Bozdağ, düzenlemenin amacını savundu ancak madde metni üzerinde değişiklik yapılmasına kapıyı kapatmadı.

Mahkemelere bırakalım

Adalet Bakanı’nın üzerinde durduğu bir nokta vardı. Bekir Bozdağ, mahkemelerin tecavüzle, gönüllü birlikteliği birbirinden ayıracağını, böylece cinsel istismar suçunu işleyenlerin bu düzenlemeden yararlanmasına imkan verilmeyeceğini savundu. “Mağdurların ilk ifadelerinde taciz ve tecavüz mü yoksa rızaya dayalı bir birliktelik mi olduğu belli. Çoğunlukla Yargıtay da kararını bunun üzerinden veriyor. Mahkemelere bırakalım, onlar bu fiilin taciz ve tecavüz mü yoksa rızaya dayalı bir beraberlik mi olduğunu ayırt eder” dedi.

Bekir Bozdağ, “Aile Bütünlüğünün Korunması Araştırma Komisyonu” nda Sivas’tan bir örnek anlatmıştı:

“Bir düğün yapılıyor; eşraftan bir aile, iki taraf da eşraftan. Düğüne ilçenin savcısı geliyor, hâkimi geliyor, emniyet müdürü geliyor, karakol komutanı geliyor, kaymakamı geliyor, belediye başkanı geliyor; ne kadar ileri gelen varsa geliyorlar. E, hediyelerini de takıyorlar, ‘Hayırlı olsun’ da diyorlar. Daha sonra çocuk oluyor hastanede. Bunun üzerine doktor bir bakıyor, yaş küçüklüğü var; suç ihbarında bulunuyor. Düğününe gelen karakol komutanı geliyor, bunları evinden alıyor. Ondan sonra, şu anda yatıyor.”

AK Parti, düzenlemeyi bir uzlaşmayla gerçekleştirmek için muhalefet partileriyle temas kurdu. CHP ve MHP, teklif üzerinde bir düzenleme yapılmasına destek vermedi. Muhalefet, “Geri çekin” dedi. AK Parti buna yanaşmadı. Teklif metninde değişiklik yapılması kararı aldı.

Kadın milletvekilleri ve Bakanlar Kurulu üyelerinin yaptığı değerlendirmeler üzerinde iki noktada değişiklik yapılması yoluna gidildi. 14 yaş sınırı ve bazı bölgelerde hâlâ gündemde olan kuma olayının önüne geçmek üzere yukarıdaki düzenleme ortaya çıktı.

14 yaş sınırı getirilsin

Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında yapılan toplantılarda düzenlemeye yönelik beş nokta ön plana çıktı:

1- Fail ve mağdur tanımları netleştirilsin.

2- İleride işlenecek bir cinsel istismar suçuna af getirecek sızıntıya imkan verilmesin.

3- Yaş sınırı getirilsin. Taban yaşı en az 14 olsun.

4- 16.11.2016 tarihi itibariyle resmi evli olanlar ile 16 Kasım tarihi itibariyle işlenmiş suçlar esas alınsın. İleride evleneceklerle ilgili olarak rızaya dayalı bir beraberlik mi yoksa cinsel istismar suçu mu olduğu kararı ise mahkemelere bırakılsın.

5- Yaş farkı getirilsin. İkisi arasında 10 yaş sınırı olsun.

Yapılan düzenlemenin köşe taşları bunlar. Kamuoyunun tatmin olup olmayacağı ise belli değil. Çünkü söz konusu erken evlilik olunca gönüllü birliktelikle cinsel istismar tartışmaları birbirine karıştı.