-AK PARTİ CHP'NİN BEDELLİ TEKLİFİNE SOĞUK TBMM (A.A) - 16.03.2011 - AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, CHP'nin bedelli askerlik yasa teklifiyle ilgili olarak, ''Sayın Kılıçdaroğlu bedelsiz atıyor'' dedi. Bozdağ, TBMM Kulisinde gazetecilerin CHP'nin bedelli askerlikle ilgili yasa teklifini destekleyip desteklemeyecekleri sorusuna karşılık, ''CHP'nin sürekli olarak aldatma yatırım politikalarına devam ettiğini'', teklifin de bunlardan biri olduğunu söyledi. Bekir Bozdağ, ''9 senedir parlamentodalar. Bu konuya bu kadar istekliydilerse niye seçime 2 ay kala böyle bir teklifi veriyorlar? Sayın Kılıçdaroğlu, bedelsiz atıyor. Bu, seçime yönelik ve beklentileri istismara dönük bir tekliftir. Bizim gündemimizde böyle bir konu yok'' diye konuştu. -MİLLİ SAVUNMA BAKANI GÖNÜL- Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, CHP'nin bedelli askerlikle ilgili yasa teklifine ilişkin, ''Her yeni teklif Meclis İçtüzüğüne göre, elbette değerlendirilecektir'' dedi. Gönül, Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Muhammed Habib Mahmut'u kabulünde, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP'nin bedelli askerlikle ilgili yasa teklifi ve bu konuda Milli Savunma Bakanlığı tarafından herhangi bir hazırlık yapılıp yapılmadığına ilişkin soru üzerine, Gönül, ''Milli Savunma Bakanlığı'nın neler hazırladığını siz daha önceden biliyorsunuz'' dedi. Mevcut kanunun maddelerini defaatle izah ettiğini ifade eden Gönül, ''Her yeni teklif Meclis İçtüzüğüne göre, elbette değerlendirilecektir'' diye konuştu. ''AK Parti olarak teklife sıcak mısınız, soğuk mu?'' sorusu üzerine Gönül, kendisinin parti adına konuşmadığını, kişisel görüşünü de açıklamayacağını söyledi. Önümüzdeki hafta yapılacak Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'nda genel maksat helikopter projesi konusunda bir karar verilip verilmeyeceğinin sorulması üzerine de Bakan Gönül, gündemin en önemli maddesinin bu konu olduğunu bildirdi. ''İran'dan Suriye'ye giden bir uçağın Türk F-16'ları tarafından inişe zorlandığı yönünde haberler var. Bu konuya ilişkin bilgi var mı?'' sorusu üzerine, Vecdi Gönül, konunun Dışişleri Bakanlığının tasarrufu olduğunu kaydetti. Genel seçimlerde aday olup olmayacağı yönündeki soruyu da Milli Savunma Bakanı Gönül, ''Müracaat ettim ama aday olmak benim takdirimde değil'' diye yanıtladı.