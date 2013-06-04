AKP binasına saldırı

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir grup AKP ilçe başkanlığının pencere ve kapılarını kırdı.
Çiğli ilçesinde bir grup AKP ilçe başkanlığı binasının pencere ve kapılarını kırdı, binaya yanıcı madde attı.
Alınan bilgiye göre, Taksim Gezi Parkı'ndaki olayları protesto etmek için toplanan grup, Anadolu Caddesi'ndeki AKP Çiğli İlçe Başkanlığı binasına geldi.
İki katlı binanın pencere ve kapılarını kıran grup, daha sonra bina içine girerek eşyalara zarar verdi.
Grup binaya yanıcı madde attıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
AKP ilçe başkanlığı yönetimi, olay sonrası binada incelemede bulundu.