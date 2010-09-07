-AK PARTİ BARAJ İNDİRİMİNE KARŞI ANKARA (A.A) - 09.07.2010 - AK Parti Grup Başkanvekillerinden Bekir Bozdağ, CHP'nin seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesine ilişkin önerisini ''gayrisamimi'' bulduğunu ifade ederken, Nurettin Canikli,''Kamuoyunu etkilemeye yönelik bir girişim'' dedi. AK Parti Genel Merkezi'ndeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesinde kurul üyeleri, basın mensuplarının CHP'nin seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesi önerisine ilişkin sorularını yanıtladı. Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mehdi Eker, teklif geldiğinde partinin ilgili kurullarının bunu değerlendirerek kararlarını vereceğini söyledi. Eker, bu teklifin referandum sürecinde gelmiş olmasını nasıl derelendirdiğinin sorulması üzerine Eker, ''Niye bu saatte?'' dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar zaman zaman CHP'nin söylediklerinden farklı şeyler söylediğini, sonra ''çark ettiğini'' savundu. Kılıçdaroğlu'nun başörtülü kızların üniversiteye gitmesi konusundaki açıklamalarının sonra kabul edilmediğini belirten Bozdağ, şunları söyledi: ''Bu konuda da CHP'nin daha önce yaptığı açıklamalar var, Sayın Baykal zamanında. Kemal Kılıçdaroğlu, bu açıklamaları da okursa iyi olur. Çünkü yarın başka şey söyleme ihtimali olabilir. Biz, popülist bir yaklaşım olarak görüyoruz. Samimi bulmuyorum. Bu konuda CHP'nin başta Genel Başkan dahil çok değişik kademedeki yöneticileri, bu konu ile ilgili geçmişte olumsuz görüş ifade etmişlerdi. Başta teklifin altında imzası olan kişi dahil olmak üzere hepsi bunu ifade etmişlerdi. Bu nedenle samimi bir yaklaşım görmüyorum.'' Barajın indirilmesinin birileri için siyasi sonuçlar çıkarabileceğini ifade eden Bozdağ, ancak bunun yönetimde istikrar getirmediğini dile getirdi. Türkiye'nin 4 sene içerisinde 4 hükümetin değiştiği bir dönem yaşadığını ifade eden Bozdağ, koalisyonlar döneminde ülkenin ekonomik krizler yaşadığını, bunun faturasını da milletin ödediğini kaydetti. -''YASALAŞMASINA İMKAN YOK''- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz da CHP'nin seçim barajının indirilmesi önerisini ''muhalefetin, iktidarı zayıflatma çabası'' olarak niteledi. Referandum sürecinde yapılacak çalışmayı da değerlendiren Kapusuz, ''Bu sadece AK Parti'nin 'Evet' kampanyası değil, Türkiye'deki tüm kesimlerin sahip çıkması gereken bir kampanya'' diye konuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli de seçim barajının düşürülmesine ilişkin teklifin ''yasalaşması mümkün olmayan, samimiyetten uzak'' bir teklif olduğunu söyledi. TBMM'de bu konuda bir irade oluşmadığını, bir ittifak bulunmadığını belirten Canikli, CHP ve diğer muhalefet partileri desteklese bile teklifin yasalaşmasına imkan olmadığını ifade etti. Canikli, ''Bunu bilerek yapılan bir teklif, kamuoyunu etkilemeye yönelik bir girişimdir'' dedi.