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Politika

AK Parti Balıkesir'de temayül yoklaması

Hİlmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de, Edip Uğur'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti'den istifa etmesinin ardından İl Başkanlığı temayül yoklaması yaptı

03 Kasım 2017 21:19

Hİlmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'de, Edip Uğur\'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti\'den istifa etmesinin ardından İl Başkanlığı temayül yoklaması yaptı.
AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, Edip Uğur\'un istifasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Balıkesir Öğretmenevi\'nde eğilim yoklaması gerçekleştirdi. Temayül yoklamasına, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, ilçe belediye başkanları, büyükşehir belediye meclis üyeleri ile birlikte ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri katıldı. Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Balıkesir\'in geleceğinin inşası için en iyisinin yapılacağına inandığını belirterek, \"Genelde merak ediliyor, \'AK Parti ne oldu da durup dururken, böyle bir karar alma ihtiyacını duydu.\' Biz ezberleri bozan bir partiyiz. Bunu kişilere indirgemenin, şehirlere hapsetmenin bir anlamı yok. Türkiye\'de AK Parti bu ülkeyi üç kat büyüten bir parti. Biz siyaseti şehirlere ve insanlara bakarak yapmıyoruz. Bizim şehirlerimize kim bir hizmet yapıyorsa, tarihinden bu güne kadar biz onları hayırla anar ve hayırla yad ederiz. Değişim talebi milletin talebidir. Bu talebi ıskalarsak, 2019\'da çok şeyleri ıskalayabiliriz. Bunu dikkate alarak, bunu da merkeze koyarak belediyelerimizde bir değişime gidildi\" diye konuştu.
\'EN BÜYÜK DENETİM HALK DENETİMİDİR\'
Büyükşehir belediye başkanlıklarında yapılan değişikliklerin müzakere sonucu gerçekleştiğini söyleyen Kaya, muhalefeti eleştirerek, şunları söyledi:
\"Ya okuma yazmaları yok ya Anayasa\'dan haberleri yok ya da belediyeciliği hiç bilmiyorlar. Tıpkı parlamentoda olduğu gibi, faaliyet raporlarıyla, hükümeti denetliyoruz, bütçesini denetliyoruz, gensorularla denetliyoruz. Belediye başkanlarına meclis üyeleri gensoru verebilirler. Oy çokluğunu sağlarlarsa belediye başkanını düşürürler. Dolayısıyla seçimle gelen hükümetler seçimle gitsin iddiası nasıl abesle iştigalse, belediyeler için de bunu ifade etmek abesle iştigaldir. Tabii demokratik olan en büyük denetim halk denetimidir. Bir başka denetimimiz var, o da siyasi parti mensubu olması hasebiyle partilerin siyasal bir denetimi söz konusu. Dolayısıyla bu denetimleri yapmak her siyasi partinin görevi, hepimizin de görevidir.\"
\'HEDEF 50+1\'
Belediyeleri denetlerken kentlerde su, atık su, katı atık problemlerine bakarak kentsel dönüşüm ve ulaşım sorunlarının değerlendirildiğini anlatan Erol Kaya, şöyle konuştu:
\"Biz belediye başkanlarımızı medya üzerinden, sosyal medya üzerinden, basının kalemşorleri üzerinden değil, AK Parti ailesi olarak onların onurunu korumak, ailelerine karşı sorumlulukları noktasında en ufak bir incinme yaşamamaları için üzerimize düşeni yapmaya çalışarak değerlendiriyoruz.  Şehrin hukukunu korumamız lazım. İkincisi kurumun hukukunu korumamız lazım. Bu kadar kaynağı belediye başkanımız doğru mu kullanıyor? Biz dedikodu partisi falan değiliz. Sosyal medya üzerinden bize gönderme yapanlara benden selam olsun. Biz belgeye, teşkilata, bilgilere bakarız, oturur değerlendirme yaparız. Ve bu değerlendirmelerimizi de her arkadaşımızın hukukunu koruyacak şekilde yapmak zorundayız. Temayül ile ilgili belediye başkanlarımız, büyükşehir belediye meclis üyelerimiz, il teşkilat mensupları, il yönetimimiz, kadın ve gençlik kolları ve ana kademedeki bütün ilçe başkanlarının kanaatlerini alacağız. Bunları partimizin üst kurulu ve Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Hedefimiz şu; AK Parti ailesi olarak belediyelerde 2019 Mart\'ında 50+1 almak. Bunu başaracağımıza ben inanıyorum. Bir olacağız, beraber olacağız, daha büyük Türkiye, daha büyük AK Parti olarak bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz.\"

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