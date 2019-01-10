AK Parti; Avrupa, Amerika ve Çin'de temsilcilik açıyor

Yurt dışında temsilcilik açmak için düğmeye basan AK Parti, ilk olarak Brüksel’de açtığı temsilciliğin ardından, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Çin ve ABD\'de de temsilcilik açmak için çalışmalarını hızlandırdı.



Türkiye\'nin daha iyi tanıtımı, Türkiye\'nin başka ülkelerle bir takım diplomatik sorun alanlarının düzelmesi gibi konularda temsilcilik açmayı planlayan AK Parti, Brüksel’den sonra Almanya, Amerika ve Çin temsilcilikleri için harekete geçti. Bu kapsamda AB ülkeleri ile Çin ve Rusya’nın da aralarında yer aldığı pek çok ülke ile temasa geçildi. AK Parti’nin yurt dışında oluşturacağı teşkilatlar, ülkelerin iç hukuklarına göre \'temsilcilik\', \'dernek\' veya \'birlik\' statüsünde faaliyet gösterecek. AK Parti yetkilileri dış temsilciliklerin; \"AK Parti’yi yurt dışında doğru ifade etmek, oradaki bürokrasi yapı ile temas içerisinde olmak , Türkiye\'nin daha iyi tanıtımı, Türkiye\'nin başka ülkelerle bir takım diplomatik sorun alanlarının düzelmesi gibi konuların\" amaçlandığını dile getirdiler.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,(DHA)