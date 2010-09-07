-AK PARTİ ASKERLİK AFFINA KARŞI ANKARA (A.A)- 07.09.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, ''Askerlik hizmeti zorunludur. Şu veya bu sebepten dolayı askerliğini yapmamış olanların bir sefere mahsus da olsa affından yana değiliz'' dedi. Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Iğdır Milletvekili Ali Güner'in hazırladığı, ''bugüne kadar zorunlu askerlik görevini herhangi bir nedenle yapamayan 40 yaş ve üstü vatandaşların affedilmesini öngören yasa teklifi'' ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hüseyin Çelik, AK Parti'nin yaklaşımıyla ilgili olarak şunları kaydetti: ''Askerlik hizmeti zorunludur. Şu veya bu sebepten dolayı askerliğini yapmamış olanların bir sefere mahsus da olsa affından yana değiliz. Böyle bir şey, askerliğini yapanları rahatsız ve rencide eder. Milletvekilleri mevzuat gereği istedikleri konularda kanun teklifi verebilirler. AK Partili Milletvekilleri tarafından verilen tekliflerin AK Parti Grubunca sahiplenilmesi ve desteklenmesi için, grup içtüzüğü gereği, tekliflerin önce TBMM AK Parti Grup Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. Sayın Güner'in, TBMM'ye verilmiş, askerliğini yapmayan 40 yaş ve üstü kimselerin bir sefere mahsus affedilmesiyle ilgili bir teklifi yoktur. Teklif AK Parti Grubuna verilmiş; ancak Grup Yönetimi teklifi uygun görmediği için TBMM Başkanlığına sunmamıştır. Teklifteki talep, Sayın Milletvekilimizi bağlayan, partimizin katılmadığı ve desteklemediği bir taleptir.''