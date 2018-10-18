"AK Parti af konusuna yerel seçim sonrasında odaklanmak istiyor"

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, MHP'nin önerdiği af teklifiyle ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Sarıkaya AKP'nin af konusunu yerel seçimler sonrasına bıraktığını söyleyerek, "Takvimine sandık sonrasını işledi" dedi.

Sarıkaya'nın "İnfaz indirimi seçim sonrasına" başlığıyla (18 Ekm 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki görüşmede bir mutabakata varıldığı kesin.

Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşme sonrası topladığı AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında görüşmenin iyi geçtiğini belirtmiş.

Yerel seçim ile birlikte başka konuları da ele aldıklarını bildirirken, “Cumhur İttifakı” konusunda her iki taraftaki hassasiyete dikkat çekmiş.

Buraya kadar her şey normal...

Ancak ittifakın yerel seçimde nasıl gerçekleşeceğine yönelik bir karara varılmamış.

Konunun etkin ve yetkin ismine, “İttifak konusunda nasıl bir adım atacaksınız?” diye sordum.

“Şurası sizin, burası bizim gibi bir bölüşüme dayalı ittifaka kesenlikle sıcak bakmıyoruz” dedi.

İki parti arasında oluşan havanın devamı için de karşılıklı bir model üretme çabası içinde olacaklarını bildirdi.

Bunun yöntemi konusunda ise henüz ellerinde bir verinin olmadığını belirtti.

“İki partinin belirlediği yetkili isimlerle bir araya gelip bir formül üzerinde çalışacağız. Ama bugünden yarına şöyle bir formülle olur deme durumunda değiliz…”

Takvimin getirdiği zorunluluk dikkate alınırsa, en geç 3 hafta içinde bir model üretmeleri gerekiyor.

Olmazsa ne olur denilirse, yerel seçimde Cumhur İttifakı'nın tarafları birbirinin ayağına basmadan yarışır…

Dolayısıyla takvim ile teşkilatın yarattığı baskı, formül konusunda da Ankara’daki karar vericilerin elini rahatlatmıyor.

Affın yöntemi

Cumhur İttifakı'nda takvim baskısının hissedildiği bir diğer nokta da MHP’nin af teklifi…

Erdoğan-Bahçeli arasındaki 40 dakikalık görüşmede bu konu da ele alınmış.

Cumhurbaşkanı, bu konudaki görüşünü daha önce açıklamış, devletin kendine yönelik suçları affetme yetkisine sahip olduğunu, kişiye yönelik suçları affedemeyeceğini belirtmişti.

Bununla birlikte Adalet Bakanlığı’nın konuya ilişkin bir ara formül üzerinde çalıştığını belirtmişti.

Cumhurbaşkanlığı çevrelerinden gelen bilgiye göre, üzerinde durulan MHP’nin önerdiği gibi 5 yıllık bir indirimden ziyade Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkındaki kanunun da arasında yer aldığı infaz sürelerinde düzenleme yapmak.

Benzer bir düzenleme 2016 Ağustos’unda Kanun Hükmünde Kararname olarak çıkarılmış, bu tarihten önceki suçlarda üçte iki olan ceza indirimi, yarı yarıya azaltılmıştı.

Denetimli serbestlik süresi de bir yıldan iki yıla çıkarılmıştı.

Benzer bir düzenlemenin yapılabileceğine dikkat çekildi.

Sandıktan sonra

Bu konuda AK Parti çok da cevval bir tutum almak istemiyor.

Zaten önümüzdeki günlerde TBMM’de bütçe görüşmeleri başlayacak.

Akabinde de Türkiye yerel seçim sathına girecek ve TBMM 31 Mart’ta yapılacak seçim sonrasına kadar tatile gidecek.

Böyle bir dönemde AK Parti af konusuna odaklanmak istemiyor…

Bu konuya bakma zamanı için takvimine sandık sonrasını işlemiş bulunuyor.