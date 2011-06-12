-AK PARTİ AÇIK ARA ÖNDE ANKARA (A. A) - 12.06.2011 - Milletvekili genel seçiminde, açılan sandıkların yüzde 50'sine göre, yüzde 50.8 oy oranıyla AK Parti ilk sırada yer alıyor. CHP yüzde 24.7, MHP ise yüzde 13.1 oy alıyor. Toplam 199 bin 357 sandıktan 99 bin 686'sı açıldı. Kullanılan 20 milyon 848 bin 704 oydan 20 milyon 372 bin 487'si geçerli sayıldı. Buna göre, AK Parti yüzde 50.8 ile 325, CHP yüzde 24.7 ile 137, MHP yüzde 13.1 ile 55 milletvekili çıkarıyor. 33 bağımsız milletvekili de Meclise girmeye hak kazanıyor. Bağımsız milletvekili adaylarının büyük çoğunluğunun BDP destekli olduğu göz önünde bulundurulduğunda, TBMM; AK Parti, CHP, MHP ve BDP gruplarından oluşacak. Barajı aşamayan partilerden Saadet Partisi dışında kalanların oy oranı ise yüzde 1'in altında kalıyor. Oy sayımı devam ediyor.