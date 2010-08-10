-AK PARTİ, "ISLAH HARAKETİ" İLE DAHA YAKIN İŞBİRLİĞİ YAPACAK ANKARA (A.A) - 10.08.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, ''AK Parti ile eski Irak Başbakanı İbrahim El Caferi'nin başında olduğu Islah Hareketi arasında daha yakın iş birliği yapma konusunda görüş birliğine vardıklarını'' belirtti. Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde, Irak Ulusal İttifakı içinde yer alan Milli Islah Hareketi lideri ve eski Irak Başbakanı İbrahim El Caferi ile bir araya geldi. Çelik, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ''çok değerli bir şahsiyet'' olan İbrahim Caferi'yi misafir ettiklerini belirterek, Caferi'nin daha çok Türk basınında eski Irak Başbakanı olarak tanındığını ifade etti. Caferi'nin, Saddam Hüseyin sonrası dönemde pek çok görevde bulunduğunu anlatan Çelik, şunları kaydetti: ''Kendisiyle Irak'ın bütünlüğü, bütün Irak'ı kucaklayan siyasi vizyonun ortaya konulması bakımından karşılıklı olarak görüşlerimizi paylaştık. Irak'ta demokratik bir yapının kurulması konusunda hassasiyetimizin ortak olduğunu gördük. Bizim Türkiye olarak önceliğimiz Irak'ta bir an evvel istikrarlı bir hükümetin kurulmasıdır ve bunun bütün Iraklılar'ı kucaklayan, kimseyi dışlamayan, demokratik ve hukuk devletine dayalı bir yapı olmasını arzu ediyoruz. Türkiye'nin bu konudaki desteği açıktır. Ayrıca kendi partimizle sayın Caferi'nin başında olduğu Islah Hareketi arasında bundan sonra daha yakın iş birliği yapma konusunda da görüş birliğine vardık.'' -''IRAK'TAKİ HÜKÜMET KURMA ÇABALARI- İbrahim Caferi de bir gazetecinin, ''Irak'ta hükümet kurma çabalarının hangi aşamada olduğunu'' sorması üzerine, Irak'ta hükümet kurma çalışmalarının ve ulusal güçler arasındaki diyalogların sürdüğünü dile getirdi. Özellikle üzerinde anlaşılamayan Başbakanlık makamının belirlenmesi hususundaki görüşmelerin de devam ettiğini belirten Caferi, şöyle konuştu: ''En kısa süre içinde bu aşamaya uygun bir Başbakan seçilmesi için de elimizden gelen bütün çabaları harcamaktayız. Reform veya Islah Akımı olarak Başbakanlık görevini üstlenecek kişinin bu aşamaya uygun bir kişi olması, bizim hareketimiz yönünden çok büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda ülkede güvenliği sağlayacak ve değişik yolsuzluk meselelerini çözümleyebilecek bir kişi olması gerekiyor. Ulusal birliği sağlayacak, Irak'la dış ülkeler arasında ve özellikle de bölgesel ülkeler arasında ilişkileri iyi düzeye çıkaracak bir kişi olması gerekiyor. Tabi bunları yaparken Irak Anayasası'na dayanması gerekiyor ve yine aynı şekilde parlamentoyla da bir entegrasyon sağlamalı. Biz bu ölçütler üzerinde ısrarcıyız.'' Daha önce Irak Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve başbakanlık görevlerini üstlendiği dönemlerde bu ölçütleri uyguladığını kaydeden Caferi, ''Her ne kadar bazı zorluklar varsa da bizim bu isteklerimiz meşrudur ve inşallah da biz bu hususta başarılı olacağız'' dedi. AK Parti'ye ve Ömer Çelik'e teşekkürlerini dile getiren Caferi, ''Kendisinin görüşlerini yakından dinledik. Onları dinlerken partileriyle bizim Islah Hareketimiz arasında büyük ortak noktaların olduğunu hissettim'' diye konuştu. İbrahim El Caferi, Türkiye'deki siyasi deneyimin demokrasi ve yaşam düzeyinin yükseltilmesi için çok başarılı bir örnek teşkil ettiğini sözlerine ekledi.