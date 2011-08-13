-AK Parti 10 yaşında ANKARA (A.A) - 13.08.2011 - Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) 10. kuruluş yıldönümü, yarın yapılacak sade programlarla kutlanacak. AK Parti, 14 Ağustos 2001 tarihinde Türk siyasal hayatında yerini aldı. Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığındaki partinin kurucu üyeleri arasında Abdullah Gül, Bülent Arınç, Ali Babacan, Binali Yıldırım, İdris Naim Şahin, Hayati Yazıcı, Cüneyd Zapsu, Murat Mercan, Mevlüt Çavuşoğlu gibi isimler bulunuyordu. Partinin amblemi Türkiye'de 7 bölgeyi temsilen 7 ışık saçan ''ampul'', sloganı ise ''Karanlığa kapalı aydınlığa açık'' olarak belirlenmişti. AK Parti, kuruluşundan yaklaşık 15 ay sonra yapılan genel seçimde yüzde 34,63 oranında oy alarak tek başına iktidar oldu. Recep Tayyip Erdoğan, siyasi yasaklı olduğu için 58. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Abdullah Gül'ün başbakanlığında kuruldu. Daha sonra, TBMM'de yapılan Anayasa değişikliği ile Erdoğan'ın siyaset yapmasının önündeki yasal engeller kalktı ve 8 Mart 2003 tarihinde Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi. Erdoğan'ın milletvekili seçilmesinin ardından 58. Hükümet istifa etti ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, hükümeti kurma görevini Erdoğan'a verdi ve 15 Mart 2003 tarihinde 59. Hükümet kuruldu. AK Parti, 2004 ve 2009 yıllarındaki yerel seçimler ile 2007 ve 2011 yıllarındaki genel seçimlerden de birinci parti çıkarak tarihi bir başarı elde etti ve 10 yıllık sürede Türk siyasetinde önemli bir yer edindi. -Sade kutlama programları- Daha önce, 5 yılda bir kutlama yapılması kararı alan AK Parti, kuruluşunun 10. yılı nedeniyle yarın tüm illerde sade, şaşaadan uzak programlar düzenleyecek. Bu çerçevede 81 ilde il başkanlıkları iftar programları organize edecek. Bu programlarda, AK Parti'nin kuruluşu ile ilgili belgesel izlettirilecek ve ''2023 Vizyonu'' anlatılacak. Başbakan Erdoğan da yarın Ankara İl Başkanlığı'nın düzenleyeceği iftar yemeğine katılacak ve burada yapacağı konuşmada, AK Parti'nin kuruluşunun 10. yıldönümü ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak.