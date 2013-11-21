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Politika

Ak Kulis'ten Bakan'a uyarı: Başbakan konuşurken gündem değiştirilmez!

Twitter'da Başbakan'ın konuşmaları yankı bulurken Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in farklı konularda tweet atmasına kendi teşkilatından tepki geldi

21 Kasım 2013 19:25

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Atv ve A Haber’in dün akşamki ortak yayınında damga vuran dershane konuşması yaparken, farklı konularda tweet atan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e tepki gösteren Ak Kulis, “Sayın Bakanım, Twitter'ın bir adabı vardır. Gündeme gündem bindirilmez diye. Ve şu an gündem Başbakan’ın önemli açıklamaları" tweeti attı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan A Haber'de canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Özellikle Dershaneler konusunda konuşan Başbakan Cemaat için "karşı taraf" derken kapatma konusunda da geri adım atmayacağını söyledi.

 

Gündeme gündem bildirilmez

 

Twitter'da Başbakan'ın konuşmaları yankı bulurken Maliye Bakanı Mehmet Şimşek farklı konularda tweet atıyordu.

AKP’nin Twitter'da örgütlendiği adreslerden biri olan AK Kulis'ten Mehmet Şimşek'e tepki geldi.

Ak Kulis büyük harflerle  "SAYIN BAKANIM, TWITTER'IN BIR ADABI VARDIR. GÜNDEME GÜNDEM BİNDİRİLMEZ DİYE. VE ŞU AN GÜNDEM BAŞBAKANIN ÖNEMLI AÇIKLAMALARI @memetsimsek" diye yazdı.

 

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