'AK enişteler' nasıl yükseldi

7 kadın milletvekilinin eşlerine bürokrasiden koltuk ayıran AKP iktidarı, bir tanesinin daha eşine yer buldu



22 Temmuz’da AKP’den milletvekili seçilen kadın parlamenterlerden bir ismin daha eşine koltuk bulundu. AKP Adana Milletvekili Fatoş Gürkan’ın eşi Erhan Gürkan, Çevre Bakanlığı’na müşavir olarak atandı. Gürkan’ın üçlü kararname ile yapılan ataması Resmi Gazete’de yayımlandı. Gürkan daha önce, Adana’da Orman Mühendisleri Odası 2. Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

AKP’deki eniştelerin bürokraside yükselişi dikkat çekiyor. Bugüne kadar 7 kadın milletvekilinin eşi bürokraside çeşitli görevlere getirildi. O milletvekilleri ve eşlerinin atandıkları görevler şöyle:



* Fazilet Dağcı Çığlık (Erzurum Milletvekili): Eşi Muharrem Çığlık Başbakanlık Müşavirliği'ne atandı. Çığlık daha önce Uluslararası Türk Öğretim Birliği Genel Başkanlığı yapıyordu. 22 Temmuz’dan önce İsviçre’de yaşayan Çığlık ailesi, seçimlerden sonra Türkiye’ye yerleşti.



* Aşkın Asan (Ankara Milletvekili): Eşi Prof. Dr. Habib Asan Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcısı oldu. Aşkın Asan, bir röportajında Başbakan Erdoğan’ın lider özelliğinin yanında “dahi” özelliğinin de bulunduğunu söylemişti.



* Gönül Şahkulubey (Mardin Milletvekili): Eşi Mehmet Şahkulubey. Bayındırlık Bakanlığı’na atandı.



* Selma Kavaf (Denizli Milletvekili): Eşi Alaeddin Kavaf bir süre önce, Enerji Bakanlığı’na bağlı ETİ Zeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin Genel Müdürü oldu.



* Safiye Seymenoğlu (Trabzon Milletvekili): Eşi Arif Seymenoğlu, Sanayi Bakanlığı'nda daire başkanlığı yapıyor. Daha önce Çay-Kur’da görev alan Arif Seymenoğlu, atamalarında “torpil” olmadığını söyledi.



* Dilek Yüksel (Tokat Milletvekili): 22 Temmuz’da Meclis’e giren Dilek Yüksel’in eşi Uğur Yüksel, BOTAŞ’ta memur olarak çalışıyordu. Yüksel daha sonra, Enerji Bakanlığı’nda müşavir oldu.



* Özlem Türköne (İstanbul Milletvekili): Gazi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan eşi Mümtazer Türköne , 22 Temmuz seçimlerinden sonra “Gündeme Dair” adı ile TRT’de programlar yapmaya başladı.



Kadrolar eski vekillerle doldu



22 Temmuz seçimlerinden bu yana 32 AKP eski milletvekili ve milletvekili adayı da bürokraside çeşitli görevler almıştı. Bazıları müşavir, müsteşar ya da genel müdür olurken, bazıları da çeşitli kurullara atanmıştı.



O isimlerden bazıları şöyle:



Ahmet Er: AKP Erzurum milletvekili adayı. Milli Eğitim müşaviri.

Muzaffer Külcü: Eski AKP Çorum Milletvekili. Enerji Bakanlığı ETİ Maden Genel Md. Yön. Kurulu üyesi.

Abdüssamet Aslan: AKP Kahramanmaraş milletvekili adayı. MEB Müsteşar Yardımcısı.

Ahmet Conkar: İstanbul AKP milletvekili adayı. Başbakanlık müşaviri.

Ömer Sayan: İstanbul AKP milletvekili adayı. Başbakanlık müşaviri.

Feramuz Üstün: Gümüşhane AKP milletvekili adayı. İller Bankası yönetim kurulu üyesi.

Mustafa Özgül: Yozgat AKP milletvekili adayı. Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdür yardımcısı.

Ayşe Dökmeci: AKP Eskişehir milletvekili adayı. Milli Piyango Yönetim Kurulu Üyesi.

Ali Zor: AKP Ankara milletvekili adayı. Ulaştırma Bakanlığı, müşavir.

Adnan Ekinci: AKP İstanbul milletvekili adayı. Ulaştırma Bakanlığı, Müşavir.