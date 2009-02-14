'Ak Elçi'ler çocuk çıktı

Allah yardımcınız olsun

İlköğretimden ortaöğretime

12’sinde aday bürosunda

‘Bu yapılan, gizli çocuk istismarı’



AKP çocukları siyasetin göbeğine çekti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçimlerde partisine oy istediği mektubunu kapı kapı dolaşarak seçmenlere dağıtacak olan 15 bin ‘AK Elçi’ önceki gün tüm Türkiye’de çalışmalarına başladı. Radikal gazetesinden Tarık Işık'ın haberine göre, Erdoğan’ın da katılımıyla AKP Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıya sarı yağmurlukları, beyaz şapkaları ile çok sayıda çocuğun da katılması dikkat çekti. Parti kaynakları, çocukların AKP Gençlik Kolları’na üye olmadıklarını, ‘abilerinin yanında’ geldiğini söylerken, çocuk ve ergen psikiyatrı Dr. Ahmet Çevikaslan durumun ciddiyetine dikkat çekti: “Gizli çocuk istismarı...”Erdoğan’ın mektubunun 81 ilde seçim gününe kadar vatandaşlara elden ulaştırılmasının hedeflendiği ‘AK Elçiler’ projesi, AKP Genel Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle başlatıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ’nin 81 ilinde örgütlenmiş ‘AK Gençliğin’, bu seçimde farklılığını ortaya koyacağını, partinin ufkunu ve vizyonunu tek tek tüm hanelere, tüm kapılara taşıyacağını belirtti. “Çaldığınız her kapıda güler yüzünüzü ve samimiyetinizi eksik etmeyiniz. Size açılan kapılarda vakarınız ve ağır başlılığınızla, nezaket ve alçakgönüllülüğünüzle kalıcı bir iz bırakmak birinci hedefiniz olsun. Türkiye’nin dört bir yanına ulaştıracağınız şahsıma ait mektup, aynı zamanda partimin, aynı zamanda siz değerli gençlerin hissiyatını taşıyor” diyen Erdoğan, konuşmasını, “Yolunuz açık olsun, Allah yar ve yardımcınız olsun” sözleriyle bitirdi.Salonda gençlerin yanı sıra çok sayıda çocuk da olduğu dikkat çekti. Radikal’in sorularını yanıtlayan çocukların ve gençlerin yaşlarının dokuz ile 16 arasında değiştiği görüldü. Bazı çocuklar, ‘abileri’yle geldiklerini söylerken, bazı çocukların yanında büyüklerinin olmadığı görüldü.Bazı çocuklar zaman zaman AKP Ankara İl Başkanlığı’ndaki ‘abileri’ tarafından ‘gezmeye götürüldüklerini’ söyledi. 14 yaşındaki E. en son arkadaşlarıyla teleferiğe bindirildiğini söylerken, 12 yaşındaki A., AKP’li belediye başkan adaylarının bürolarına gidip ‘çay içtiklerini’ belirtti.AKP Gençlik Kolları’na üye olmak için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. AKP’nin tüzüğünün ‘Parti Üyesi Olabilme Şartları’ başlıklı 6. maddesine göre üyelik yaşı 18. ‘Kadın ve Gençlik Kollarına Üye Olmak’ başlıklı 83. maddede ise ‘Parti üyeliğini kazanmış ve 29 yaşından büyük olmayan her üye, ayrıca gençlik kolu üyeliğine mahsus deftere kaydedilmekle gençlik kolu üyeliğini kazanmış olur’ deniliyor.Toplantıyı düzenleyen AKP Gençlik Kolları Başkanı Fatih Şahin, Radikal muhabirinin telefonlarına çıkmazken, AKP kaynakları, 18 yaşını doldurmayanların Gençlik Kolları’nda kaydı olmadığını, toplantıya katılan çocukları abilerinin ‘sosyal faaliyet olsun diye’ getirdiklerini savundu. Ancak parti kaynakları, çocukların diğer AKP’li gençler gibi yağmurluk ve şapkayı nasıl temin ettiklerinin yanıtını veremedi.Çocuk ve ergen psikiyatrı Dr. Ahmet Çevikaslan şunları söyledi: “Çocukların siyasi aktivitelere katılması ile yetişkinlerin katılmaları aynı anlamı ifade etmiyor. Bunlar ideolojik zemini olan toplantılar. O entelektüel olgunluğa erişmiş kaç tane çocuk vardır? Çocukta, oradaki ‘abilerle’ özdeşim kurmak, bir gruba dahil olmak düşüncesi vardır. O yaşların ataklığı, saflığı, heyecanı politika yapan ‘abilerin’ işine gelebiliyor. Ancak bu Türk siyasetinde yeni bir şey değildir. Ayırt etmeden söylüyorum; bütün ideolojiler imkânları ölçüsünde çocukları kullanıyor. Çocuklar ne olduğunu anlamadan politikaya malzeme oluyor. Bu bir anlamda gizli çocuk istismarıdır. Çocukların büyüklerin dünyasında, büyüklerin gösterilerine alet ediyorsunuz. İş yargılamaya geldiğinde, büyüklerin kuralları ile yargılıyorsunuz. Çocuk yaşta onlara politik tohumlar ektiğimizde yarın birbirlerinin yüzüne nasıl bakacaklar?”