Ak elçi 'seçim' havuzunda boğuldu

AKP’nin 4 Şubat’taki aday tanıtım toplantısına "mp3 çalar" sözü verilerek götürülen ve ödüllendirilmek üzere havuza götürülen çocuklardan 17 yaşındaki Tolga Taşkın, boğularak yaşamını yitirdi.



Kanal D'nin haberine göre AKP Sincan teşkilatı, Tolga Taşkın ve bir grup arkadaşını salonu doldurmak için önce aday tanıtım toplantısına götürdüler. Gençlerin gelmesi için de mp3 çalar sözü verdiler. Ardından aynı ekip sarılar giydirildi ‘ak elçiler’ toplantısına götürüldü. İşte 17 yaşındaki Tolga Taşkın da bu grubun içindeydi. Gençler her iki toplantıda istenildiği gibi salonları doldurmuşlardı. Ama hem aileleri hem de onları memnun etmek, ödüllendirmek için atılan adım Tolga'nın sonunu hazırladı. Gençler Büyükşehir'in Sincan’daki gençlik merkezine götürüldü. Yüzme havuzu kapalıydı. Personel de, cankurtaran da yoktu. 15 Şubat pazar akşamı gençlere ödül olarak cankurtaranı görevlisi olmayan havuzun kapıları açıldı. 17 yaşındaki Tolga Taşkın boğularak can verdi.



'Ambulans bile çağırmamışlar'



Tolga Taşkın'ın annesi Hafize Taşkın, "Benim oğlum çıktığnda nabzı atıyormuş... Benim oğlum sudan çıktığı an ambulans bile çağırmamışlar... Önce partilileri aramışlar, arkadaşlarına ailesine haber vermeyin demişler. Ambulansı oğlumun arkadaşları çağırmış. Yüreğim yandı, başkalarının yüreği yanmasın, ne diyeceğimi bilmiyorum" dedi.



'Büyükşehir’in yeri onlara sorun'



Tolga Taşkın’ın dayısı Murat Taş, gençlerin AKP Sincan Belediye Başkan adayı Mustafa Tuna’nın seçim propagandasında kullanıldığını iddia etti. Tuna ise iddiaların doğru olmadığını söylerken, "Gençler havuza kendi başlarına gitmişler. Bizim olayla bir ilgimiz yok" dedi. Tuna, "Gençler, Gençlik Merkezi’nin kapanış saati olan 21.00’den sonra havuza nasıl girdikleri" sorusunu ise, "Onu biz bilemeyiz, Büyükşehir Belediyesi’nin yeri onlara sorun" diyerek yanıtladı.



Çocuklar tehdit mi edildi?



CHP Yalova Milletvekili, olayı TBMM gündemine taşıdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara’da kaç gençlik merkezinin bulunduğunu soran İnce, gençlik merkezlerinde havuza giren gençler için sağlık ekibi ve donanımı bulundurulmasının zorunlu olup olmadığının açıklanmasını istedi.



Tolga Taşkın’ın hayatını kaybettiği gece Sincan Gençlik Merkezi’nin kapanma saati 21.00 olan merkezde çalışma saatlerinin dışında havuza girmelerine kimin izin verdiğini de soran İnce, “Bu çocuklarımızın havuza girdikleri esnada orada cankurtaran bulunmadığı doğru mudur? Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumlularının ölüm olayından sonra Gençlik Merkezi’ne giderek olayın kapatılması için çalışanları tehdit ettikleri yönündeki iddialar doğru mudur? Bir çocuğumuzun ölümüyle sonuçlanan bu olayla ilgili, çocukların çalışma saatleri dışında havuza nasıl ve kimlerin talimatıyla girdiklerinin belirlenmesi ve sorumluların cezalandırılması amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bir soruşturma açılmış mıdır?" sorularına yanıt istedi.