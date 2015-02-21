T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ak Dergah 'Osmanlı'yı istiyoruz' yürüyüşü düzenleyecek

Ak Dergah'dan Molla Mustafa Sakaryevi, Osmanlı torunları olduklarını söyledi

21 Şubat 2015 19:01

Ehlisünnet Tv’ye konuşan Ak Dergah'ın başındaki isim Mustafa Sakaryevi “Osmanlı’yı İstiyoruz” yürüyüşü düzenleyeceklerini açıkladı.

Ak Dergah'ın başındaki isim Mustafa Sakaryevi, 22 Şubat Pazar günü Sakarya'da 'Osmanlı'yı istiyoruz' yürüyüşü düzenleyeceklerini söyledi 

Sakaryevi, Osmanlı torunu olduklarını ve 80 yıldır dış güçlerin yardımıyla bunun unutturulduğunu söyledi. Sakaryevi, kendi dertlerinin “içerideki değil, dışarıdaki düşmanlar” olduğunu belirtirken,“içeridekilerin piyon” olduğunu söyledi.

Tarihe bakıldığında İslam’ı en güzel şekliyle yaşanan dönemin Osmanlı dönemi olduğunu belirten Sakaryevi, 22 Şubat Pazar günü, 15.30 ve 16.00 arasında Çark Caddesi Dr. Nuri Bayar Okulu'nun başından başlayıp devam edecek olan yürüyüşe çağrı yaptı.

Ak Dergah’ın sitesinde yayınlanan etkinliğin davetiyesinde şu ifadeler yer aldı:

“Teselya harbi anısına biz Osmanlıyız yürüyüşü,

Eski itibarımızı kazanmak, dünyadaki zulmü durdurmak, her yere İslam’ın adaletini götürmek için Osmanlı’yı istiyoruz yürüyüşü… Osmanlı’yı seven herkes gelsin.” 

ETİKETLER

ak dergahmustafa sakaryeviosmanlıyı istiyoruzyürüyüş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24