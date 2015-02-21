Ak Dergah 'Osmanlı'yı istiyoruz' yürüyüşü düzenleyecek

Ehlisünnet Tv’ye konuşan Ak Dergah'ın başındaki isim Mustafa Sakaryevi “Osmanlı’yı İstiyoruz” yürüyüşü düzenleyeceklerini açıkladı.

Ak Dergah'ın başındaki isim Mustafa Sakaryevi, 22 Şubat Pazar günü Sakarya'da 'Osmanlı'yı istiyoruz' yürüyüşü düzenleyeceklerini söyledi

Sakaryevi, Osmanlı torunu olduklarını ve 80 yıldır dış güçlerin yardımıyla bunun unutturulduğunu söyledi. Sakaryevi, kendi dertlerinin “içerideki değil, dışarıdaki düşmanlar” olduğunu belirtirken,“içeridekilerin piyon” olduğunu söyledi.

Tarihe bakıldığında İslam’ı en güzel şekliyle yaşanan dönemin Osmanlı dönemi olduğunu belirten Sakaryevi, 22 Şubat Pazar günü, 15.30 ve 16.00 arasında Çark Caddesi Dr. Nuri Bayar Okulu'nun başından başlayıp devam edecek olan yürüyüşe çağrı yaptı.

Ak Dergah’ın sitesinde yayınlanan etkinliğin davetiyesinde şu ifadeler yer aldı:

“Teselya harbi anısına biz Osmanlıyız yürüyüşü,

Eski itibarımızı kazanmak, dünyadaki zulmü durdurmak, her yere İslam’ın adaletini götürmek için Osmanlı’yı istiyoruz yürüyüşü… Osmanlı’yı seven herkes gelsin.”