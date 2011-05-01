AK Apartmanı’nda ANAYOL rekabeti!

T24 - Eski DYP Genel Başkanı Çiller ile eski ANAP Genel Başkanı Yılmaz’ın çocukları Nişantaşı’nda yan yana restoran açtı. Bir dönem ANAYOL koalisyonunu kuran politikacıların çocuklarını buluşturan apartmanın adı Ak...





Bir dönem siyasette birbirlerine rakip olan DYP Eski Genel Başkanı Tansu Çiller ile ANAP eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz’ın rekabetleri ikinci kuşağa taşındı!

Mesut Yılmaz’ın işletmecilik yapan oğulları Yavuz ve Hasan Yılmaz ile Tansu Çiller’in oğulları Mert ve Berk Çiller Nişantaşı Atiye Sokak 7 numaradaki Ak Apartmanı’nda yan yana restoran açtı. Mesut Yılmaz’ın oğulları Ak Apartmanı’nın sol taraftaki girişinde, daha önce oyuncu Cemal Hünal’ın da ortakları arasında bulunduğu Zazie’nin yerine Elio isimli Akdeniz restoranı açtı. Çiller’in oğulları Mert ve Berk ise Ak Apartmanı’nın eskiden bir giyim mağazası olarak hizmet veren sağ tarafındaki girişine Hardal restoranın ikinci şubesini açtı. Siyaset dünyasının iki eski rakibinin oğullarının yan yana, üstelik de AK Apartmanı’nda restoran açmasıyla yaşanan ilginç tesadüf, Nişantaşı çevresinde “ANAYOL AK Apartmanı’nda buluştu” esprisine neden oldu.



Kiralar: 25 bin $ ve 28 bin TL

Yılmaz ailesinin üç katlı Elio restoran için aylık 25 bin dolar, Çiller’lerin tek katlı Hardal için ise 28 bin TL kira ödedikleri öğrenildi. Önceki gün Mesut Yılmaz’ın küçük oğlu Hasan Yılmaz Elio’nun önünde akşam yapılacak olan davetin hazırlıklarıyla ilgilendi. Yılmaz, Şişli Belediyesi’nin yeni uygulamasıyla trafiğe kapatılan sokakta restoranın önüne koydukları masada oturup çalışanlarıyla toplantı yaptı.



İki restoran da ilgi görüyor

Yılmaz’ların 15 Mart’ta açtıkları Elio, iç ve dış mekanında toplam 150 kişiye servis veriyor. Mekanın arka bahçesi öğlen yemekleri ve akşamüstü barı olarak da hizmet veriyor. Şöminesi de bulunan restoranda yemek fiyatları 10 - 50 TL arasında değişiyor. İtalyan ağırlıklı Akdeniz mutfağı yemeklerinin servis edildiği restorana özellikle orta yaş grubunun büyük ilgi gösterdiği, en çok talep gören yemeklerin de makarna ve pizza çeşitleri olduğu belirtildi. Önceki gün hizmete giren Çiller’lerin tek katlı restoranı Hardal ise dünya mutfağı üzerine hizmet veriyor. Hardal, hamburger ağırlıklı menüsüyle daha çok genç ağırlıklı kesimin büyük ilgi gösterdiği bir mekan olarak dikkat çekiyor. Çiller’lerin Uğur Karabayır’ın kurucu ortaklığını yaptığı Mar Group bünyesinde ikinci şubesini Atiye Sokak’ta açtıkları Nişantaşı Hardal, salatadan, özel soslarla hazırlanmış hamburger çeşitlerine, Meksika lezzeti ve fajita’dan, İtalyan makarna çeşitlerine kadar zengin bir mönü sunuyor.

Eski DYP Genel Başkanı Çiller ile eski ANAP Genel Başkanı Yılmaz’ın çocukları Nişantaşı’nda yan yana restoran açtı. Bir dönem ANAYOL koalisyonunu kuran politikacıların çocuklarını buluşturan apartmanın adı Ak...