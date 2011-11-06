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Ajram'dan Kıvanç'a teklif

Tatlıtuğ’un, Arap dünyasının önde gelen yıldızlarından Ajram ile Türkiye’de klip hakkında görüştüğü iddia edildi.

06 Kasım 2011 02:00



T24- Rol aldığı dizilerle Arap dünyasının tanınan isimlerinden biri haline gelen Tatlıtuğ’un, Arap dünyasının önde gelen yıldızlarından Ajram ile Türkiye’de klip hakkında görüştüğü iddia edildi.
 


Ortadoğu merkezli Albawaba haber sitesi, Ajram’ın Tatlıtuğ ile hangi şarkıda kamera karşısına geçeceğini henüz kararlaştırmadığını öne sürdü.


Gümüş isimli dizide canlandırdığı Mehmet karakteriyle Arap dünyasında büyük ilgi gören Tatlıtuğ daha önce Lübnanlı şarkıcı Rula Saed ile birlikte çalışmıştı. Tatlıtuğ, Saed’in Nawihalo isimli şarkısının klibinde oynamış ve klip Ortadoğu’da büyük yankı uyandırmıştı.


Ajram ise geçen ay yaptığı “Ben evlenmeden de çocuk sahibi olabilirim” açıklama ile büyük bir tartışmaya sebep olarak ülke gündemine oturmuştu.

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