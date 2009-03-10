Ajda'dan Kürtçe şarkı

Pekkan'dan Keje Kurdi

Teklif Tüzecan'dan

'Çok güzel bir adım'

'Burada olduğum için mutluyum'

'Birşeyler yapmamız lazım'

Türker İnanoğlu Maslak Show Center'da gerçekleşen "Güldünya Şarkıları" konserinde, aralarında Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Aynur, Aylin Aslım, Şebnem Ferah, Şevval Sam, Rojin ve Funda Arar'ın bulunduğu sanatçılar, şarkılarını Behzat Gerçeker yönetimindeki ENBE Orkestrası eşliğinde Türkiye'de kadına yönelik şiddete son demek için söyledi.Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, "Hepsine minnetarız. Çok mutluyuz. Güldünya CD'si çıkmıştı. Bu konserde de daha çok bu CD'nin parçaları çalacak. Çok yardım geldi. Herkes çok gönülden bunun elinden tuttu. Bütün sanatçılarınmıza ben çok teşekkür ederim. Geliri 'Aile İçi Şiddet Yardım Hattı'na gidecek. Biliyorsunuz Türkiye'nin tek 7 gün 24 saat hizmet veren yardım hattı. Bu hattı bu tür desteklerle yaşatabildiğimiz için çok mutluyuz" dedi.Gece sonunda yaklaşık 100 bin TL'lik gelir beklediklerini belirten Hürriyet İcra Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Direktörü Temuçin Tüzecan, "Bizim Aile İçi Şiddete Son Yardım Hattımız var, 7 gün 24 saat sürekli hizmet eden. Bu hat sadece İstanbul'a hizmet veriyor. Bunu tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmak için desteğe ihtiyacımız var. Bu desteğin önemli ayaklarından biri bu" diye konuştu.Biletlerin 110 ila 250 TL'den satıldığı konserde, 1700 koltuk kapasiteli salonun tamamı doldu. Geceye çok sayıda ünlü sima katıldı. Konser yaklaşık 4 saat sürdü. Konserin ikinci yarısı sahneye çıkan Ajda Pekkan 3 parça seslendirdikten sonra gecenin en büyük sürprizini yaparak sahneye genç şarkıcı Aynur'u davet etti ve sanatçının Keje Kurdı yani Kürt Kızı adlı parçasını birlikte seslendirdi.Bu teklifin kendisinden çıktığını belirten Hürriyet İcra Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Direktörü Temuçin Tüzecan,"Böylece Ajda Pekkan Fransızca, Türkçe ve İngilizce'den sonra repertuara birde Kürtçe parça eklemiş oluyor. Birkaç gün çalıştılar. İkiside çok profesyonel. Teklif benden çıktı. Ajda Pekkan'da hemen kabul etti" dedi.Genç sanatçı Aynur'unsa mutluluğu sahnede gözlerinden okunuyordu. Toplumdaki kadın üzerindeki şiddetin üzerinde durmak ve Türkiye'nin en öne gelen solistlerinin bu sesi duyurmalarının cok güzel bir adım olduğunu söyleyen Aynur, "Devamı gelsin diyorum. Ajda Hanım böyle bir istekte bulundu. Ben de kabul ettim. Albümden sonra geldi bu teklif. Gayet iyi söylüyor zaten çok iyi bir solist hemen kavradı" diye duygularını ifade etti.Funda Arar ise, "Gerçekten çok anlamlı aile içi şiddete hepimiz son diyoruz.Aile içi şiddet hattına yardıma gidecek konserdeki tüm gelir. Bir kaç günden beri provalar devam ediyor. Gelen seyirciler hem bu amaç için burada olacaklar, hem de güzel bir müzik ziyafeti için. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.Şevval Sam ise" Kitleleri peşinden sürükleyen insanlar çoğunlukla saratçılar aynı zamanda eğitimde de bir şekilde gücü olan insanlar. Bizim yaptıklarımız ile birlike söllediklerimizi takip eden insanlar da var. Bu yüzden bizim cümlelerimizi doğru kurmak gerekiyor. Yani bu gece sahneye çıkmakla mücizeler yaratmayacağız. Ama bir takım insanları bazı sorunlara karşı farkındalık yaratacağız. Bir şekilde bir yerlere dikkat çekip birşeylerin altını çizeceğiz. Artık öyle bu bizim kaderimiz demiyecek belki de kadınlar. Başka türlü düşünmemiz lazım. Birşeyler yapmamız lazım diyecekler" diye konuştu.