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Ajda ve Tarkan yaz şarkısı için stüdyoya girdi

Geçen yaz Tarkan imzalı “Yakar Geçerim”le müzik dünyasını kasıp kavuran Ajda Pekkan, bu yıla yine bir Tarkan şarkısıyla imzasını atacak.

28 Mart 2012 07:40

 

Geçen yaz Tarkan imzalı “Yakar Geçerim”le müzik dünyasını kasıp kavuran Ajda Pekkan, bu yıla yine bir Tarkan şarkısıyla imzasını atacak.

Hürriyet'in haberine göre, Tarkan-Ajda Pekkan işbirliği devam ediyor. Geçen yaz Pekkan için “Yakar Geçerim”i yazan Tarkan, bu kez “Ben Yanmışım” ile süper starın yüzünü güldürdü. ikili, yeni şarkıyı dinlemek için önceki gün stüdyodaydı.

 
Stüdyo çıkışı Tarkan’la Ulus 29’da yemek yiyen Ajda Pekkan, mekan çıkışı ünlü sanatçıya övgü yağdırdı: “Ben tam bir Tarkan fanatiğiyim. Onda karizma, yüz güzelliği, iç güzelliği, yetenek; her şey var...”

 

 

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