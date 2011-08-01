Ajda Pekkan'ın yeni sevgilisi kim?

T24

İtiraf gibi

En sevdikleri şarkı

Eylül 2006’da evlenen ve Kasım 2008’de oğulları Efe Paşa’yı kucaklarına alan Bülent-Tuğçe Çavuşoğlu çiftinin evliliğinin Ajda Pekkan yüzünden çatırdadığı bugünlerde herkesin dilinde. Çift arasındaki kriz, ilk kez geçen yıl mart ayında ortaya çıkmıştı. KVK’nın Genel Müdürü BülentÇavuşoğlu’nun Pekkan’la bir konser organizasyonu için görüşmek üzere tanışması, evindeki sorunların başlangıcı oldu. Tuğçe Çavuşoğlu’nun (Eyilik), eşinin cep telefonunda mesajlar ve fotoğraflar yakalaması o dönem basına da yansımış, arada üçüncü bir şahıs olduğu söylentileri dile getirilmişti. Tuğçe Hanım’ın davetlerde tek başına görünmesi, Bülent Çavuşoğlu’nun iki aydır eve uğramaması Ajda Pekkan’la ilişkisinin ciddi olduğu yorumuna yol açtı. İkilinin sadece konserlerde, Pekkan’ın kulisinde bir araya gelmesi, gözlerden uzak yerlerde buluşması bugüne kadar ilişkinin ortaya çıkmamasına neden oldu. Magazin kulislerinde Çavuşoğlu’nun Pekkan aşkı yüzünden boşanacağı da konuşuluyor.Ajda Pekkan, 25 Temmuz’da İzzet Çapa’yla röportajında, bu aşkın ilk işaretini verir gibiydi. Pekkan, Çapa’nın “Seni çok güzelleşmiş gördüm. Acayip dinamiksin, fena halde elektrik veriyorsun. Bana kalırsa aşıksın sen” sorusuna, “Çok teşekkür ederim ama yakışmıyor mu? Sana da tavsiye ederim aynısını. Hayat bize bir defa bahşediliyor. İnsan yaşadığı her anın kıymetini bilmeli” diye yanıt vermişti.Ajda Pekkan’la Bülent Çavuşoğlu’nun en beğendikleri şarkı ise Pekkan’ın “Kimse görmedi seninle beni” dizelerinin olduğu “Bir Günah Gibi” şarkısı.