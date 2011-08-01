T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ajda Pekkan'ın yeni sevgilisi kim?

Süperstar Ajda Pekkan’la KVK Genel Müdürü Bülent Çavuşoğlu yaklaşık 8 aydır birlikte. Çavuşoğlu...

01 Ağustos 2011 03:00

T24 - Süperstar Ajda Pekkan’la KVK Genel Müdürü Bülent Çavuşoğlu yaklaşık 8 aydır birlikte. Çavuşoğlu Ajda Pekkan aşkı yüzünden iki aydır evine uğramıyor.

Eylül 2006’da evlenen ve Kasım 2008’de oğulları Efe Paşa’yı kucaklarına alan Bülent-Tuğçe Çavuşoğlu çiftinin evliliğinin Ajda Pekkan yüzünden çatırdadığı bugünlerde herkesin dilinde. Çift arasındaki kriz, ilk kez geçen yıl mart ayında ortaya çıkmıştı. KVK’nın Genel Müdürü Bülent Çavuşoğlu’nun Pekkan’la bir konser organizasyonu için görüşmek üzere tanışması, evindeki sorunların başlangıcı oldu. Tuğçe Çavuşoğlu’nun (Eyilik), eşinin cep telefonunda mesajlar ve fotoğraflar yakalaması o dönem basına da yansımış, arada üçüncü bir şahıs olduğu söylentileri dile getirilmişti. Tuğçe Hanım’ın davetlerde tek başına görünmesi, Bülent Çavuşoğlu’nun iki aydır eve uğramaması Ajda Pekkan’la ilişkisinin ciddi olduğu yorumuna yol açtı. İkilinin sadece konserlerde, Pekkan’ın kulisinde bir araya gelmesi, gözlerden uzak yerlerde buluşması bugüne kadar ilişkinin ortaya çıkmamasına neden oldu. Magazin kulislerinde Çavuşoğlu’nun Pekkan aşkı yüzünden boşanacağı da konuşuluyor.


İtiraf gibi

Ajda Pekkan, 25 Temmuz’da İzzet Çapa’yla röportajında, bu aşkın ilk işaretini verir gibiydi. Pekkan, Çapa’nın “Seni çok güzelleşmiş gördüm. Acayip dinamiksin, fena halde elektrik veriyorsun. Bana kalırsa aşıksın sen” sorusuna, “Çok teşekkür ederim ama yakışmıyor mu? Sana da tavsiye ederim aynısını. Hayat bize bir defa bahşediliyor. İnsan yaşadığı her anın kıymetini bilmeli” diye yanıt vermişti.


En sevdikleri şarkı

Ajda Pekkan’la Bülent Çavuşoğlu’nun en beğendikleri şarkı ise Pekkan’ın “Kimse görmedi seninle beni” dizelerinin olduğu “Bir Günah Gibi” şarkısı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24