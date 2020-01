 AJDA PEKKAN'IN SAHNE ALDIĞI GECEDE 10 BİN ÇOCUĞA EĞİTİM DESTEĞİ

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA)

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)\'nın düzenlediği gecede süperstar Ajda Pekkan sahne alırken, toplanan bağışlarla 10 bin çocuğa nitelikli eğitim desteği sağlandı.

“Eğitimle Güçlenen, Gelecekten Korkmayan Çocuklar İçin…\" temasıyla Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus\'ta gerçekleşen ve sunuculuğunu Cem Davran\'ın yaptığı geceye TEGV\'in bağışçıları mütevellileri ve faaliyetlerine destek olanlar katıldı. Süperstar Ajda Pekkan\'ın yanı sıra Aycan Teztel İstanbul Superband ve Sinatra and Friends grupları sahne aldı. Gecede toplanan bağışlarla 10 bin çocuğa nitelikli eğitim desteği sağlandığı açıklandı.

TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu, gecede yaptığı konuşmada, vakfın 22 yıl boyunca 2.5 milyon çocuğa eğitim desteği ulaştırmasını bağışçı, mütevelli ve gönüllülerinin desteğiyle sağladıklarını belirterek, “Eğitime destek hepimizin kutsal görevi. Bizler, desteklerinizle bu görev için var gücümüzle çalışıyoruz. TEGV, cumhuriyetimizin değerlerine ve evrensel eğitim ilkelerine bağlı kalarak yılda 160 bini aşkın çocuğumuza destek vermeye devam ediyor. Bu tür etkinlik ve özel gecelerimizi daha çok çocuğa ulaşabilmek için yapıyoruz\" dedi.

Gecede ayrıca Çiğdem Simavi, Ender Mermerci, Mehmet Ali Yalçındağ ve destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür edildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Davetlilerin otele girişi

-Geceden detaylar

-Ajda Pekkan ve diğer sanatçıların konserlerinden görüntüler