Ajda Pekkan'ın Rumca Şarkıları

T24- Kırk yılı aşkın süredir müzik yapan Ajda Pekkan'ın başka dillerde şarkı söylediği sayısız kaydı ve plağı yavaş yavaş raflara geliyor. Yunanca olanlar 'Ajda Pekkan Greek Songs' başlıklı albümde toplandı.





Şarkılarıyla pop müzik tarihimizle özdeş bir figür Ajda Pekkan. Bir döneminde caz-band eşlikli müzikhol şarkılarını, bir başka döneminde Fransız şansonlarını, bir diğer zaman diliminde Sezen Aksu sonrası yerli tınıyı bulabiliyorsunuz. Konserlerinde de ister istemez eski Fransızca albümlerinden Serdar Ortaç sound’una uzanan bir tarih turuna çıkıyorsunuz. Bu dev şarkıcı, kariyerinin hiçbir noktasında Türkçe söylemekle yetinmemiş. Ajda Pekkan koleksiyoncuları ve hayranlarının uzun araştırmaları sonucunda, şarkıcının Yunanca, Japonca, İbranice söylediği ve kendisinin bile unutmuş olduğu kayıtlar ortaya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda pop müzik tarihi ve arşivciliği açısından mücevher değeri taşıyan bu parçaların Yunanca olanları ‘Ajda Pekkan Greek Songs’ adıyla yayımlandı.



Albümde ‘Sensiz Yıllarda’, ‘Tek Yaşanır mı’, ‘Olmadı Gitti’ ve ‘Yağmur’un Yunanca söylenmiş hâllerine ek olarak Pekkan şarkılarının Yunan meslektaşları tarafından icra edilmiş versiyonları da var. ‘Petrol’ü Doukissa’dan, ‘Palavra Palavra’yı Marina-Kostas Spiropoulos’tan, ‘Bambaşka Biri’, ‘Yeniden Başlasın’, ‘Hür Doğdum Hür Yaşarım’ gibi şarkıları Nikolaou ve Paschalis’ten duyuyorsunuz. Albüm, müzik eleştirmenleri Naim Dilmener, Murat Meriç ve Michael Kuyucu’nun yazılarıyla sunuluyor.



Şarkı söylemekten keyif alan şarkıcı



Mükemmeliyetçi Pekkan’ın 70’li yıllarda yabancı dilde şarkı için stüdyoya girmeden önce o dille ilgili dersler aldığını biliyoruz. O dönemde Fransızca albümlerinde iyi bir diksiyonu tutturan şarkıcının Yunancada aynı inandırıcılığı yakaladığını söylemek ise zor. Şarkıcılık olarak ‘Greek Songs’ Pekkan’ın erken 70’lerdeki ses rengi ve yorumunu yansıtıyor. Pekkan zirvelerinden biri olan geç 70’lerden vokal olarak daha az tatmin edici olduğu düşünülebilir; yine de güzel. Ajda Pekkan, bir şarkıcı olarak şarkılamayı sözün anlamından daha önemli hâle getiren bir yorumcu. ‘Greek Songs’ta da adeta şarkı söyleme ediminin kendisinden müthiş zevk alan bir şarkıcıyla karşı karşıyayız. Bu bakımdan ezgi, söz ve anlamı eşitlemiş olan Sezen Aksu ile müzisyenlik olarak farklı zirvelerde olduğunu söyleyebiliriz.



Ajda Pekkan, adının eskiliğine ve kök salmışlığına yaslanmadan her daim günün eğilimlerinden yeni ve heyecan verici sentezler yapmak peşinde. Köşesine çekileceğe de hiç benzemiyor. Her zaman, içinde bulunduğu zamanın kriteri haline gelmiş besteci ve şarkıcılarla yarışıyor. Şu anda 2010’larda mıyız? O halde Demet Akalın şarkılarındaki basit ve kolay dile gelirlik onun için geçilmesi gereken çıta. Anın yenisini arayan Pekkan, prozodi yani sözlerin notaya dökülüşünün birbirinin üzerine oturması açısından başarılı Serdar Ortaç ve Şehrazat gibi besteci, söz yazarlarıyla çalışıyor bugünlerde.





Sahnede bir modern ‘şaman’ gibi



Ajda Pekkan, 2000’lerin başından itibaren bir tür suskunluğa geçmişti. 2007’deki ‘Cool Kadın’dan itibaren küllerinden yeniden doğdu. 2010’un en çok aranan ve konser veren şarkıcılarından biri haline geldi. 1970’lerin eski kadifemsi, dolgun ses rengine artık sahip olmasa da çok düzenli şan egzersizleri ve iyi bir teknikle şarkıcılığını ayakta tutmayı başarıyor.Şarkıcı, bu yılki yaz konserlerinin ilkini 4 Haziran’da Harbiye Açıkhava’da verdi, en son 20 Temmuz gecesi de Kuruçeşme Arena sahnesindeydi. Konserine 1978’de Fransa’da çıkan ‘Pour Lui’den parçalarla başladı. Aralıksız disko ritim ve dansçılarla desteklenmiş bir şovu, vücudunun tüm hatlarını ortaya çıkaran muazzam kıyafetlerle destekliyor diva. Kuruçeşme konserindeki direk dansı ile son noktayı koydu! Konserleri Sezen Aksu’nunki gibi bir romancı titizliğiyle organize edilmişlik ya da Sertab Erener’inki gibi teknik mükemmeliyet içeren disiplinli şov duygularından uzak. Çünkü tükenmeyen enerjisiyle her an sizi şarj etmeye, yerinizden oynatmaya kararlı; aşağıya düştüğünüzde size ayakta kalmanın yollarını hatırlatan modern bir ‘şaman’ o.



‘Ajda Greek Songs’ pop tarihimiz açısından gerekli bir çalışma. Diğer dillerdeki şarkı toplamalarının da yapılmasını, Petrol’ün Fransızcası’yla ve ‘Sensiz Yıllarda’nın Japoncasının da dinleyiciye ulaşmasını ümit ediyoruz. Bir de 1977 ve 1979’da çıkan ‘Süperstar’ ve ‘Süperstar 2’ adlı efsane plakların yeniden basılmasını...