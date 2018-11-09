Ajda Pekkan'dan Sıla ve Ahmet Kural yorumu

Ajda Pekkan, Ahmet Kural ile Sıla arasında yaşanan şiddet olayı hakkında, "Galiba biraz bıkkın ve sıkkın durumlar var olayın içinde, bir de bu sosyolojik ve psikolojik bir mevzu" diyen Pekkan, "Bu olaya çok analitik bakmak lazım ayaküstü cevap verilecek gibi değil, olayın içine bakmak lazım" ifadelerini kullandı.

Süperstar Ajda Pekkan kuaför çıkışı son zamanlarda yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu. Pekkan, Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet uygulaması ile ilgili konuştu. Pekkan ayrıca, Prof. Dr. Canan Karatay'ın veganları "tahıl beyinli" olarak nitelendirdiği ve "Veganlar kısa ömürlüdür ayrıca veganlık hastalıktır" şeklindeki ifadelerine de cevap verdi.



Canan Karatay'ın olay yaratan sözlerini "saygı duyuyorum" şeklinde değerlendirirken Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği yönünde çıkan haberler karşısında ise oldukça üzgün olduğunu ifade etti.



Süperstar, Canan Karatay'ın sözleri için "Herkesin bir doktrini vardır, ona göre beslendiği, bana göre hanımefendi de haklıdır ve bu şekilde düşünen başka kimler varsa onlara da saygı duyuyorum" dedi.



Sıla-Ahmet Kural olayları sorulduğunda ise 72 yaşındaki Pekkan şöyle konuştu:

"Hepimiz için, özellikle de gençler için bu tür şiddet olaylarına tanık olmak çok acı bir durum. Eskiden sosyal medya bu kadar etkin değildi fakat, benim umudum vardı zamanla insanlar bilinçlenecek, bu tür şiddet içerikli olaylar azalacak diye düşünüyordum, tabi öyle olmadı."



Galiba biraz bıkkın ve sıkkın durumlar var olayın içinde, bir de bu sosyolojik ve psikolojik bir mevzu. Bu olaya çok analitik bakmak lazım ayaküstü cevap verilecek gibi değil, olayın içine bakmak lazım"



Süperstar, satılığa çıkardığı villasının satılıp satılmadığı sorusuna ise "Hayır hala satılmadı, dua edelim satılsın" şeklinde cevap verdi. Yeni albüm için hazırlıkların devam ettiğini, yoğunluktan dolayı çok ilgilenemediğini söyleyen Süperstar, albümün şubat ayı gibi çıkacağını ifade etti.