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Ajda Pekkan'dan Kadir Topbaş'a 'ağaç' teşekkürü

Pekkan: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taksim'e bugün 100 agac 5.000 bin gül dikti. Doğaya verdigi destek icin Kadir Topbas'a teşekkürler

17 Haziran 2013 21:28

20 gündür yaşanan Gezi olaylarına sessiz kalmayı tercih eden Ajda Pekkan nadiren kullandığı resmi Twitter hesabından Kadir Topbaş'a teşekkür etti.


Önceki gece Gezi Parkı polis müdahalesiyle dağıtıldı. Park dağılmasının ardından belediye işçileri tarafından temizlendi ve yaklaşık 100 yeni ağaç dikildi. Ajda Pekkan, twitter hesabından ağaç diken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'a teşekkür etti.

İşte Pekkan'ın o tweeti:

Istanbul Buyuksehir Belediyesi Taksim'e bugun 100 agac 5.000 bin gul dikti. Doga'ya verdigi destek icin Kadir Topbas'a tesekkurler.

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