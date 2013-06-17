Ajda Pekkan'dan Kadir Topbaş'a 'ağaç' teşekkürü

20 gündür yaşanan Gezi olaylarına sessiz kalmayı tercih eden Ajda Pekkan nadiren kullandığı resmi Twitter hesabından Kadir Topbaş'a teşekkür etti.



Önceki gece Gezi Parkı polis müdahalesiyle dağıtıldı. Park dağılmasının ardından belediye işçileri tarafından temizlendi ve yaklaşık 100 yeni ağaç dikildi. Ajda Pekkan, twitter hesabından ağaç diken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'a teşekkür etti.

İşte Pekkan'ın o tweeti:

Istanbul Buyuksehir Belediyesi Taksim'e bugun 100 agac 5.000 bin gul dikti. Doga'ya verdigi destek icin Kadir Topbas'a tesekkurler.