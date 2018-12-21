Ajda Pekkan'dan 20 yıllık sözleşme

Şarkıcı Ebru Yaşar, Akşam Life'taki köşe yazısında Süperstar Ajda Pekkan'ın müzik şirketiyle 20 yıllık bir sözleşme yaptığını yazdı.

72 yaşındaki Ajda Pekkan’ın müzik şirketiyle yaptığı uzun soluklu sözleşmeyi köşesine taşıyan Ebru Yaşar aldığı duyumları şu sözlerle paylaştı:

“Öğrendiğime göre, Ajda Pekkan ve DMC Genel Müdürü Samsun Demir arasında bir sözleşme hazırlığı var. Sıkı durun sözleşmenin süresini söylüyorum: Tam 20 yıl, evet yanlış yazmadım tam 20 yıl… Ajda Hanım, daha şimdiden 20 yılda yapacağı 3 albümün hazırlığını yapıyor.”