Ajda Pekkan'a stent takıldı!

Bugün gazetesinden Şebnem Özcan yazdı...

Süperstar Ajda Pekkan, 12 Şubat 1946 doğumlu.

63`lük muhteşem bir kadın.

Peki ya diğerleri?

Ajda Pekkan`ın fit vücudu ve ışıldayan yüzü nerede, kendisinden tam 3 yaş küçük olan Perran Kutman`ın formsuz ve yıpranmış cildi nerede?

`Yaprak Dökümü`ndeki Güven Hokka, Ajda`yla aynı yaşta!

Güven Hokka, Ajda`nın yanında ablası gibi durmuyor mu?

Ya da Ayşen Gruda?

Doğru söyleyin, 63 yaşında olan Ayşen Gruda`yı Ajda`nın yanında görseniz `Annesi mi` demez misiniz?

Oyuncu Hümeyra, Ajda Pekkan`dan 1 yaş küçüktür.

Kırışmış yüzü ve çökmüş bedeniyle Hümeyra`yı Ajda`yla aynı kulvara kim sokabilir ki?

Ajda`nın haricinde fiziksel olarak hepsi birer anneanne!





Kusursuz olabilmek, yaşıtlarına hatta kendinden küçüklere bile fark atabilmek için neler yapmadı ki Ajda?

Bu toplumun sürekli idolü olmak, güzelliği temsil etmek, kusurlarını yok edip hayallerdeki ideal kadını ortaya çıkarmak kolay mı sanıyorsunuz?

Her narkozda ölüm hissini yaşadı.

18 kez bıçak altına yattığı iddia ediliyor.

3 kez burnunu yaptırdığı, 6 kez dudaklarına silikon enjekte ettirdiği, diz kapaklarını ve karın bölgesini gerdirmek için 2 ayrı operasyon geçirdiği, 4 defa yüzünü gerdirdiği, kaşlarını çektirdiği, gözkapaklarını kaldırttığı ve göğüslerini dikleştirdiğine dair söylentiler yıllardır kulislerde dolaşır.

Günde 3 saat spor yapıyor; pilates, jimnastik, kardio ve yürüyüş...

Düzenli yaşıyor, sağlıklı besleniyor.

Canı her istediğinde İskender, Adana kebap yemiyor.

Kokar, canı çeker diye evinde yemek pişirtmiyor!

Baklava ve börekten uzak duruyor.

Kahve, çay, içki içmiyor; sigara kullanmıyor.





Yeditepe Üniversitesi Hastanesi`ne sık giderim.

(...) Çok sağlam kaynaklarım var.

Ajda Pekkan geçtiğimiz günlerde gecenin bir yarısı Yedi Tepe Üniversitesi Hastanesi`ne gitmiş.

Yıllara meydan okuyan, hastalanmayan, yaşlanmayan o dev kadın bu defa güzellik uğruna değil de sağlığı için operasyon geçirmiş.

Ajda Pekkan`ın kalbe giden damarlarından birinde daralma varmış.

Bu yüzden doktorlar Süperstar`a `stent` takmış.

Stent, tıkalı damarın büzülmesini engeller, genişletirmiş...

Tükenmez kalemin yayı gibi bir metalmiş.

O şey şimdi, Süperstar`ımızın kalbine yakın bir yerde!

Kendisine acil şifalar diliyorum.

Yakında New York konseri için Amerika`ya gideceğini bildiğim için de endişeleniyorum.

Umarım şimdi daha iyidir!



Sanırım üzerimdeki şoku atlatmam biraz zaman alacak.

Ajda gibi taze olabilmek için can attığımız, yıllardır gençlik sırrını merak ettiğimiz ve her röportajda ısrarla sorduğumuz, verdiği sihirli diyetleri şevkle uyguladığımız, yaptığı sporlara başladığımız, `idolümüz`, meğerse `ölümsüz` değilmiş!

Hâlbuki onun, fizik yasalarını altüst ettiğini sanmıştık.

Gençlik pınarından da su içmemiş anlaşılan.

Ajda Pekkan, her ne kadar dışarıdan taş gibi sağlam dursa da bedeninin içindeki hücreler Yaradan`ın koyduğu yasaya bağlı olarak işliyor.

Ve o ilahi yasa diyor ki:

Kimse yaşlanmaktan kaçamaz!