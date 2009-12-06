Ajda Pekkan'a ''Dario Moreno Ödülü''

Sanatçı Dario Moreno anısına 40 yıl sonra ikinci kez düzenlenen ''Dario Moreno Ödülü'', sanatçı Ajda Pekkan ile Fransız sanatçı Enrico Macias'a verildi.

Fransız Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Dario Moreno anısına verilen ödüle, Ajda Pekkan ve Enrico Macias'ın layık görülmesinin çok doğru bir seçim olduğunu söyledi.

Fransa ve Türkiye'deki jürinin, bu alanda seçim yapabilecek önemli isimlerden oluştuğunu belirten Günay, böyle bir jüri içinde yer almaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Fransız ve Türk tarafların, kendi gönüllerindeki büyük sanatçılara bu ödülü verdiğini ifade eden Günay, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Dario Moreno, bir Akdenizli, bir Türk, bir Fransız, bir dünya insanı. Sanatçılar kendi ulusal sınırlarını zorlamışlar, evrensele doğru taşımışlarsa artık onlar bütün insanlığın ortak yurttaşlarıdır. Dario Moreno, bizim topraklarımızdan çıkıp ismini bütün Akdeniz'de duyurmuş değerli bir sanatçıydı. Türkiye'nin güzelliklerini dünyaya tanıtmak adına çok önemli görevler yaptı.''

Enrico Macias'ın, yıllardır hayranlıkla dinlenen şarkılara imza attığını belirten Günay, ''O da bir Akdenizli. Cezayir'den Fransa'ya oradan dünyaya ismini duyurmuş büyük bir sanatçı. Ajda Pekkan da bir Akdenizli. Türkiye'de yıllar içinde hepimizin sevgisinin ötesinde inanılmaz saygısını kazanan bir sanatçı. Türkiye'yi, Türkçe'yi çok iyi temsil eden bir sanatçı'' diye konuştu.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Bernard Emie de tüm sanatçıların dünya vatandaşı olduklarını, eserleriyle başarıyı ve sevgiyi yaydıklarını ifade etti.

Sanatçı Ajda Pekkan, müziğin Türkiye ile dünya arasında bir köprü vazifesi gördüğünü, Dario Moreno'nun da buna çok büyük katkıları olduğunu dile getirdi.

Pekkan, bu ödülü ilk kez verilişinden 40 yıl sonra almanın büyük bir onur olduğunu söyledi.

Enrico Macias da tüm kariyerini Dario Moreno'ya borçlu olduğunu dile getirdi.

''Sanatçı olmayı hak etmek gerekir. Seyirciyle nasıl iletişim kurulur, bana o öğretti'' diyen Macias, bu ödülü yılların en güzel kadınıyla paylaşmanın gururunu yaşadığını kaydetti.

Törende daha sonra Bakan Günay, Pekkan ve Macias'a ödüllerini verdi.

Ödül törenine, sanat, sinema ve müzik camiasından davetliler katıldı.

''Dario Moreno Ödülü'', 40 yıl önce Fransız sanatçı Jacques Brel ve Esin Afşar'a verilmişti.