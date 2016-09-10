Ajda Pekkan villasını 27 milyon liraya satışa çıkardı

Ajda Pekkan İstanbul Bahçeköy'deki bin 100 metrekarelik lüks villasını satışa çıkardı. Pekkan villa için 8 milyon 700 bin dolara (yaklaşık 27 milyon lira) istiyor. 6 oda ve 2 salon villasını ilk olarak 2013'te 3 milyon dolara satmaya çalışan 70 yaşındaki Süperstar, bu süre zarfında fiyatta büyük bir zam yaptı.

Asansörü de var





Pekkan'ın, mimarlara özel olarak tasarlattığı villasında bir de asansörü var. 'Hizmetli yaşam alanı ve çalışma odası'nın da bulunduğu villa, yüzme havuzlu ve 24 saat güvenlik hizmeti de var. Eşyalarını şimdilik boşaltmayan Pekkan alıcıyı bulduktan sonra villayı boşaltacak.