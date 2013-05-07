Ajda Pekkan TBMM’de 'Âkilleri' değerlendirdi: İki ucu keskin kılıç

Hülya Karabağlı / Ankara

Ajda Pekkan, çözüm süreci ve “Âkil İnsanlar” hakkında “iki ucu keskin kılıç” değerlendirmesi yaptı. “Âkil İnsanlar” konusuna uzaktan bakmayı tercih ettiğini söyleyen Ajda Pekkan, “Olduğum yerde kalmayı istedim. Öyle de yapıyorum” dedi. Ajda, Meclis’e ilk kez geldiğini söyledi. “Siyasete girer misiniz?” sorusuna, “Her şey benim için kabul. Olabilir. Adrenalin ve heyecan verici her şeyi çok seviyorum o yüzden de başıma ne gelecekse kabul” yanıtı verdi.

Pekkan, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı tarafından başlatılan "Fazla Yemekler İhtiyacı Olanlara, Artık Yemekler Hayvan Barınaklarına" kampanyasına destek ve teşekkür amacıyla, TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu ile birlikte, TBMM Üyeler Lokantası'nda canlı yayına katıldı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Ankara dışı programı nedeniyle Ajda Pekkan ile görüşmesini gerçekleştiremedi.

‘Umarım her şey çok güzel olacak’

Meclis restoranında artan yemeklerin hayvan barınaklarına gönderilmesine yönelik kampanyaya destek veren Pekkan, “Bir Türk olarak ve Türkiye'de oturduğu için siyaseti izlediğini" söyledi. Genel Kurul’daki küfürlü tartışmalar için, “Şık görmüyorum. Kendilerine hakim olsalar daha güzel olacak" dedi.

‘Akillere uzaktan bakmayı tercih ediyorum’

Aralarında sanatçıların da bulunduğu "Âkil İnsanlar” oluşumu için Ajda Pekkan, ‘İki ucu keskin kılıç’ benzetmesi yaptı ve uzaktan bakmayı tercih ettiğini söyledi. Pekkan’nın değerlendirmeleri şöyle: Yanlış şeyler söylemek istemiyorum. Herkesin, kendi özelinde. Bu tip siyasi atılımı veya akil insan olmak istemini çok normal karşılıyorum. Türkiye'nin böyle bir gruba ve kişilere gereksinimi var. Objektif olmaları açısından. Uzak kalmayı tercih ediyorum.

‘Biraz Polyannacıyız’

Ülkemi çok seviyorum, çünkü ülkemin içinde olan biten her şeyi yaşıyorum. Negatif-pozitif oluşan her şeyden etkileniyorum. Pozitif şeyler olsun istiyoruz milletçe. Biraz Polyannacıyız, umarım öyle olacak."

"Umutlu musunuz?" sorusuna karşılık Pekkan, "Neticeyi bekliyorum. Şu anda mutlu olmak çok göreceli bir kavram. Faraziyelerle de yaşamak istemiyorum" yanıtı verdi.

Gazetecilerin ısrarlı "Siyaseti düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bunlar birbiriyle bağlantılı zaten buradayım. Olabilir. Adrenalin ve heyecan verici her şeyi çok seviyorum o yüzden de başıma ne gelecekse kabul" diyerek esprili bir yanıt verdi.

Meclis’e yine geleceğim

Siyasetçilerin de hayvan haklarıyla ilgili sağ duyulu olması gerektiğini kaydeden Pekkan, "Meclis'te patırtı gürültü içinde sıra gelmiyor galiba belki bundan sonra biraz daha sıra gelebilir" dedi.

Meclis'i çok beğendiğini ve ilk kez geldiğini söyleyen Pekkan, "Uzaktan görüyordum çok beğendim. Bir dahaki sefere gezmeye geleceğim. Siyasilerle görüşme şansım olmadı. Misafir ve izleyici olarak geleceğim" diye konuştu.