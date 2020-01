Ajda Pekkan şövalye ilan edildi

Fransa'da Sanat ve Edebiyat Şövalyesi (Chevalier dans l'Ordre National des Arts et Lettres) nişanına layık görülen Süper Star Ajda Pekkan'a nişanı Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Laurent Bili takdim etti.

Sanatın ve edebiyatın yükselişine katkıda bulunanlara verilen “Chevalier De L’Ordre Des Arts Et Des Letters" şövalyelik ünvanı bu sene Pekkan'a verildi. Beyoğlu’ndaki Fransız Sarayı’nda düzenlenen törene, Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Laurent Bili, Ajda Pekkan, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış, organizatör Erkan Özakman, sanatçı Behzat Gerçeker, modacı Atıl Kutoğlu, işadamı Zeynel Abidin Erdem, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın da bulunduğu iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Laurent Bili, Sanat ve Edebiyat nişanına layık görülen Ajda Pekkan’ın sanat yaşamını anlattığı konuşmasında “Fransa Cumhuriyeti bu akşam büyük bir sanatçıya, şarkıların önde gelen yorumcusu Ajda Pekkan’a saygılarını sunuyor. Ama Fransa yaklaşık 500 yıldır her iki ülke ve halklarımız arasında köprü görevini üstlenen Frankofon Türk sanatçılar ve entellektüel kuşaklara duyduğu minnettarlığı belirtmek ister. Fransa bu akşam Türk popüler kültürünün en önemli sanatçılarından biri aracılığıyla Türk popüler kültürüne saygılarını sunuyor" dedi. Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Laurent Bili konuşmasının ardından Ajda Pekkan’a Fransa Cumhuriyeti Kültür Bakanı adına Sanat ve Edebiyat Şövalyesi (Chevalier dans l’Ordre National des Arts et des Lettres) nişanını takdim etti.

'Bu gece beni şövalye yaptınız'

Fransız Kültür Bakanı tarafından verilen nişana layık görüldüğü için minnettar olduğunu ifade eden Ajda Pekkan, “Benim için bu kadar önemli bir gecede benimle beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum, ailemsiniz. Beni yalnız bırakmadınız. Bu gece beni şövalye yaptınız. Bu mutluluk kalbimin derinliklerinde hep yaşayacak" diye konuştu.

Ajda Pekkan, Egemen Bağış'a asker selamı verdi

Ajda Pekkan’ın konuşmasının ardından konuşma yapan Bakan Bağış’ın Ajda Pekkan’a ‘Sayın Şovalye’ diye hitap etmesi salonda gülüşmelere yol açtı. Ajda Pekkan’ın herkesin duygu dünyasında ayrı bir yeri olduğunu belirten Bağış, “Dünya tarihinde ilk defa bir süperstar aynı zamanda şovalye ünvanını kazanmış oldu. Türkiye’de bu sıfata çok yakışacak sanatçımız kim olurdu diye, sorsanız cevap Ajda Pekkan olurdu" diye konuştu. Egemen Bağış’ın ‘Ajda hanımın bugüne kadar pek çok konuda desteğini gördüm ama bugünden sonra da Fransız devlet nişanı sahibi olarak Fransa’nın AB sürecindeki ikircikli düşünceleri olanları ikna edeceğine inanıyorum" sözleri üzerine, Ajda Pekkan asker selamı verdi. Ajda Pekkan’nın anadilinin müzik olduğunu söyleyen Bağış, “Müzik bütün kapıları açan bir anahtar. Bütün önyargıları yerle bir eden bir platform. Kendisinin bu süreçte hep desteğini gördüğüm gibi bundan sonra da göreceğime inanıyorum" diye konuştu.

'Bu nişan AB sürecine destek olacak'

Ajda Pekkan’ın aldığı devlet nişanıyla Türk ve Fransız ilişkileri değil, Türkiye’nin AB sürecinin de hızlanacağını ifade eden Bağış, “Ajda hanım müzakere sürecindeki en önemli güç kaynaklarındandı. Bu yeni nişanıyla Türkiye’nin AB sürecinde daha fazla destek olacak bir konuma kavuşacaktır. Kendisine bu konuda yardımlarını esirgememesini rica edeceğim" diye konuştu.

Brüksel’de açılacak yeni fasılla ilgili olarak ise Bakan Bağış şunları söyledi: “Salı günü Brüksel’de 3 yıl aradan sonra 22. Bölgesel politikalar faslını açacağız. Önemli olan faslın açılması değil, zihinlerin açılmasıdır. Biz Türkiye’nin reform sürecinde Türkiye’ye ikircikli bakan, Türkiye’ye çifte standartlar uygulamaya çalışan, akıl tutulması yaşayanların da zihinlerinin açılmasını ümit ediyoruz. Eninde sonunda Türkiye Atatürk’ün hedef gösterdiği AB standartlarının üzerinde, çağdaş medeniyetler seviyesini aşmış bir ülke olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."