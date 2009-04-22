Ajda Pekkan sarayına yerleşiyor

Ruhsatta sıkıntı yaşanmıştı

5 milyon dolara mâl oldu

Sebze yetiştirecek

Ajda Pekkan, 1978’de sevgilisi Ahmet Mavitan’ın kendisine hediye ettiği Tarabya Koyu’ndaki 1240 metrekarelik arsaya yaptırdığı villaya yakında taşınıyor. Villa, Mehmet Dalmaz tarafından inşa edildi. Dalmaz, yıllarca imar izni alınamayan arsanın üzerinde daha önce 3. dereceden tarihi bir binanın olduğunu belgeleriyle kanıtlayınca, önce Anıtlar Yüksek Kurulu, ardından da Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne Restitüsyon-Restorasyon projesini tasdik ettirdi.‘Akıllı bina’ sistemiyle inşa edilen ve 5 milyon dolara mâl olan lüks villada, 9 oda, 9 banyo ve 2 büyük salon bulunuyor. Tüm odaların denize baktığı villanın bir havuzu ve geniş bir de bahçesi var. Pekkan, özel güvenlik sistemiyle donatılan ve her özelliğiyle sarayı andıran bu süper lüks eve 3 Mayıs’ta yerleşecek. Pekkan, eve yerleştiği gün bir de mangal partisi yapacak. Partiye Pekkan’ın ünlü arkadaşları katılacak.Ajda Pekkan’ın villanın bahçesinde meyve ve sebze yetiştireceğini söyleyen Mehmet Dalmaz, “3 Mayıs’ta teslim edeceğimize söz verdik. İşçiler gece gündüz çalışıyor” dedi.