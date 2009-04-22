T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ajda Pekkan sarayına yerleşiyor

Ajda Pekkan’ın, SİT alanına girdiği için inşaat izni almakta zorlandığı Tarabya Koyu’ndaki arsaya yaptırdığı lüks villa tamamlandı.

22 Nisan 2009 03:00

Ajda Pekkan’ın, SİT alanına girdiği için inşaat izni almakta zorlandığı Tarabya Koyu’ndaki arsaya yaptırdığı lüks villa tamamlandı. Sanatçı, Boğaz’ın en güzel manzarasına sahip villasına
3 Mayıs’ta yerleşecek.

Ruhsatta sıkıntı yaşanmıştı

Ajda Pekkan, 1978’de sevgilisi Ahmet Mavitan’ın kendisine hediye ettiği Tarabya Koyu’ndaki 1240 metrekarelik arsaya yaptırdığı villaya yakında taşınıyor. Villa, Mehmet Dalmaz tarafından inşa edildi. Dalmaz, yıllarca imar izni alınamayan arsanın üzerinde daha önce 3. dereceden tarihi bir binanın olduğunu belgeleriyle kanıtlayınca, önce Anıtlar Yüksek Kurulu, ardından da Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne Restitüsyon-Restorasyon projesini tasdik ettirdi.


5 milyon dolara mâl oldu

‘Akıllı bina’ sistemiyle inşa edilen ve 5 milyon dolara mâl olan lüks villada, 9 oda, 9 banyo ve 2 büyük salon bulunuyor. Tüm odaların denize baktığı villanın bir havuzu ve geniş bir de bahçesi var. Pekkan, özel güvenlik sistemiyle donatılan ve her özelliğiyle sarayı andıran bu süper lüks eve 3 Mayıs’ta yerleşecek. Pekkan, eve yerleştiği gün bir de mangal partisi yapacak. Partiye Pekkan’ın ünlü arkadaşları katılacak.

Sebze yetiştirecek

Ajda Pekkan’ın villanın bahçesinde meyve ve sebze yetiştireceğini söyleyen Mehmet Dalmaz, “3 Mayıs’ta teslim edeceğimize söz verdik. İşçiler gece gündüz çalışıyor” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24