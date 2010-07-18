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Yaşam

AJDA PEKKAN MERSİN'DE KONSER VERDİ MERSİN (A.A)

18 Temmuz 2010 13:43

-AJDA PEKKAN MERSİN'DE KONSER VERDİ MERSİN (A.A) - 18.07.2010 - Şarkıcı Ajda Pekkan Mersin'de konser verdi. Mezitli ilçesindeki yazlıkçıların yoğun olarak bulunduğu Tece mevkisindeki Life Legend Bar'da sahne alan Pekkan, dansçılarıyla sunduğu gösterileri ve performansıyla konseri izleyenleri coşturdu. Mersin'i çok sevmesine rağmen, uzun zamandır gelemediğini belirten Pekkan, annesinin kendisine Mersin'de hamile kaldığını ifade ederek, ''Bu nedenle Mersin ile özel bir bağım var. Bundan sonraki süreçte Mersinlilerle daha sık birlikte olmak istiyorum'' diye konuştu.

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