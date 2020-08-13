Ajda Pekkan lüks villasını satışa çıkardı

Ajda Pekkan, Sarıyer Bahçeköy'de bulunan ultra lüks villasını satılığa çıkardı. Daha önce de villayı satmak için girişimlerde bulunan ünlü sanatçı araya Koronavirüs'ün girmesiyle bu kararından vazgeçmişti. Pekkan'ın villasını 38 Milyon TL'ye satacağını öğrenildi.



1100 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen lüks villanın 6 odası ve 2 salonu bulunuyor. Villanın kullanım alanının ise 960 metrekare olduğu bildirildi. Özel olarak dekore edilen villada çok geniş bir havuz da bulunuyor. Spor salonu, asansör, hizmetli yaşam alanı gibi bölümleri olan villanın 24 saat özel güvenlikler tarafından korunduğu da belirtildi.



Ajda Pekkan'ın satışa çıkardığı villanın satılması durumunda kendisine daha lüks bir villa satın almayı planladığı belirtildi. Koronavirüs sürecinde izole olan ünlü sanatçının bundan sonra daha sakin mevkileri tercih edeceği belirtildi.



