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Ajda Pekkan konser verdi, 3 bin kişilik tiyatroda boş yer kalmadı

Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Pekkan'ı izleyenler arasında kardeşi Semiramis Pekkan da yer aldı

01 Eylül 2016 12:40

Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser veren süper star Ajda Pekkan 3 bin kişilik antik tiyatroda konser verdi. Antik tiyatroya 5 bin kişi gelince merdivenler bile doldu taştı.

Saatler öncesinden tükenen biletler nedeniyle merdivenler bile satışa sunuldu. Konsere saatler kala oluşan insan kuyruğu ise trafiğin aksamasına neden oldu. Sahneye rengarenk bir elbiseyle çıkan Pekkan, yıllara meydan okur gibi danslarıyla yürek hoplattı. Eski ve yeni albümünden şarkılar seslendiren süper star, şarkılarını hayranlarıyla beraber söyledi.

Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Pekkan'ı izleyenler arasında kardeşi Semiramis Pekkan da yer aldı.
 

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Ajda Pekkankonser

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