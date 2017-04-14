Ajda Pekkan ile Tarkan 6 yıl sonra düet için bir araya geliyor

Yeni albüm çalışması için bir araya gelen Ajda Pekkan, Tarkan'la altı yıl aradan sonra düet için buluşuyor.

NTV'nin haberine göre Yakar Geçerim şarkısıyla altı yıl önce bir araya gelen Tarkan ve Ajda Pekkan, Pekkan'ın yeni albümünde de düet yapacak.

Ajda Pekkan, yeni albüm çalışması için Tarkan’la Ozan Çolakoğlu’nun stüdyosunda bir araya geldi.

Süperstarın mayıs ayı sonunda çıkarmayı planladığı albümde Tarkan’la bir parçada düet yapacakları öğrenildi. Bir süredir yurt dışında olan ve geçtiğimiz günlerde yeni projesi için İstanbul’a dönen Pekkan, Tarkan'la geç saatlere kadar stüdyoda kaldı.