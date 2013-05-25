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Yaşam

Ajda Pekkan hastaneye kaldırıldı!

Konser sırasında rahatsızlanan Ajda Pekkan, Yenitepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı

25 Mayıs 2013 10:47

Sanatçı Ajda Pekkan, konser sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

SüperStar Ajda Pekkan, dün Maltepe Üniversitesi’nin bahar şenlikleri kapsamında sahneye çıktı.

Ancak ünlü sanatçı, beşinci şarkıyı söylerken rahatsızlandı. Ayakta durmakta güçlük çeken Süperstar, ekibi tarafından kendi aracıyla Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Doktorların ilk tespitine göre kulak rahatsızlığı geçiren sanatçı, müşahede altına alındı. Ajda hastaneye özel doktorunuda çağırdı.

Doktorlar, yapılan tahliller sonucunda Pekkan’ın geceyi hastanede geçirmesine karar verdi.

Ajda Pekkan’ın geçen yıl da kalbine stent takılmıştı.

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