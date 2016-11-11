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Ajda Pekkan hakkında 'zorla getirilme' kararı

Pekkan'ın 3 milyon 750 bin dolara sattığı villaya yasaya aykırı tadilat yapılması nedeniyle ünlü sanatçı hakkında dava açılmıştı

11 Kasım 2016 16:22

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, sattığı villayla ilgili davanın 5’inci duruşmasına da katılmayınca mahkeme heyeti zorla getirilmesine karar verdi.

Ajda Pekkan’ın 2009 yılında iş adamı Edip Şakru’ya 3 milyon 750 bin dolara sattığı villaya yasaya aykırı tadilat yapılması nedeniyle dava açılmıştı. Villanın eski sahibi Pekkan ve işadamı Edip Şakru hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’na aykırı şekilde düzenlemeler yapmak suçlamasıyla kaçak inşaat soruşturması başlatılmıştı. Ünlü sanatçı, 4 duruşmaya da katılmayıp avukatı aracılığıyla mahkemeye sağlık raporu sunmuştu. Vatan'dan Çağdaş Ulus'un haberine göre, Pekkan 5’inci duruşmaya da katılmayınca mahkeme heyeti zorla getirilmesine karar verdi. Kararı veren mahkeme başkanı ise Pekkan’ın duruşmaya gelmemesini eleştirerek sanatçının avukatına “vatandaş duruşma salonuna geliyorsa Ajda hanım da gelecek” dedi.

 

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