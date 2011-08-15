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Ajda Pekkan Fransız yazarın kitabında kapak oldu

Fransız yazar Maximillien de Lafayette, “Ortadoğu ve Arap Dünyasının En Ünlü 500 Kadını” kitabında 25 Türk’e yer verdi.

15 Ağustos 2011 03:00

T24 - Fransız yazar Maximillien de Lafayette, “Ortadoğu ve Arap Dünyasının En Ünlü 500 Kadını” kitabında 25 Türk’e yer verdi. Kapakta Ajda Pekkan’ın da fotoğrafı kullanıldı.



Ünlü yazar Maximillien de Lafayette, “Social Register of the 500 Fabulous Women of the Middle East and the Arab World” (Ortadoğu ve Arap Dünyasının En Ünlü 500 Kadını) adlı yeni kitabının kapağında Ajda Pekkan’a da yer verdi. Yeni yayımlanan ve amazon.com’dan sipariş edilebilen kitapta Ortadoğu ve Arap dünyasının ünlü kadınlarının fotoğraf ve biyografileri yer alıyor.


Kitapta Türkiye’den Ajda Pekkan’ın yanı sıra Ayla Erduran, Ayten Alpman, Birsen Tezer, Candan Erçetin, Demet Akalın, Ebru Gündeş, Gülben Ergen, Gülsin Onay, Elif Şafak, Hande Yener, İdil Biret, Leyla Gencer, Müzeyyen Senar, Nazan Öncel, Nilüfer, Nükhet Duru, Nur Yoldaş, Sertab Erener, Sezen Aksu, Şirin Pancaroğlu, Tülay Özer, Türkan Şoray, Yıldız Tilbe ve Zerrin Özer de var. Yıllar önce İstanbul’da uzun süre kalan Maximillien de Lafayette, diğer kitaplarında da Türkiye gözlemlerine ve Türk sanatçılara yer vermişti.     

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