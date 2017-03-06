"Ajda Pekkan, Cem Yılmaz'ın filminde oynayacak"

Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Arif ve 216'da oynaması için Ajda Pekkan'a rol teklif ettiği iddia edildi.

'G.O.R.A' ve 'A.R.O.G' filmlerinin devamı niteliğinde çekeceği 'Arif ve 216'nın hazırlıklarına hız veren Cem Yılmaz, senaryoyu tamamladı ve oyuncu seçmelerine başladı.

Akşam'ın haberine göre Cem Yılmaz, önceki gün Akmerkez'deki Papermoon adlı restoranda Ajda Pekkan'la bir araya geldi. Ajda Pekkan'a yeni film için rol teklif ettiği iddia edilen Cem Yılmaz, ünlü sanatçıyla iki saat toplantı yaptı. 2 saat süren yemeğe Cem Yılmaz'ın rol arkadaşı Ozan Güven de katıldı. Cem Yılmaz, toplantı sonrası mekândan Ozan Güven'le birlikte ayrıldı. İkili soruları yanıtsız bıraktı.

Reklam filminden 16 yıl sonra

Cem Yılmaz 2001 bir yılında bir telefon operatörü firmasının reklam filmi için kamera karşısına geçmiş ve usta şarkıcı Ajda Pekkan'la oynamıştı. 2053 yılının İstanbul'unda geçen reklam filminde Cem Yılmaz torunlarıyla bir parka gelen dede görünümündeyken Ajda Pekkan tıpkı bugünkü görüntüsünü muhafaza ediyordu. Cem Yılmaz'ın reklam filminde Ajda Pekkan'ın estetikli haline gönderme yaptığı 'Ne o gerginsiniz bugün' repliği halen akıllarda.

Geçtiğimiz haftalarda Türk sinemasının büyük aktörlerinden Ediz Hun ile anlaşan Cem Yılmaz, daha sonra da Filiz Akın'la el sıkışmıştı.