Ajda Pekkan: Bülent Ersoy'la abi kardeş gibiydik, neden böyle olduk?

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, geçtiğimiz yıl katıldıkları iftar davetinde kendisine selam vermediği gerekçesiyle sert şekilde eleştiren Bülent Ersoy için, "Bülent Ersoy’la aramızda husumet yok ama ayıp etti. Biz onunla abi-kardeş gibiydik. İftara iki dakika geç gittim. Ezan okununca oturdum. Herkese tek tek merhaba diyecek halim yoktu" dedi.

STAR TV’de yayınlanan Kenan Erçetingöz'le Yüz Yüze adlı programa konuk olan Ajda Pekkan şu açıklamalarda bulundu:

- Zirvedeki insanlar kendi yalnızlıklarını kendileri seçiyorlar. Yalnız başıma çok mutluyum, çok eğleniyorum.

- Ben evliyken Sezen (Aksu) bıraktığım boşluğu doldurdu. Onlar beni örnek alıyordu.

'Onunla abi kardeş gibiydik'

- Bülent Ersoy’la aramızda husumet yok ama ayıp etti. Biz onunla abi-kardeş gibiydik. İftara iki dakika geç gittim. Ezan okununca oturdum. Herkese tek tek merhaba diyecek halim yoktu.

- Tarkan star, kutusundan çıkmıyor. Benim gibi ortalarda gezinmeyi sevmiyor. Titizliğine hayran oldum.

- Tatile gidince unutuyorum, yüzecek miydim, güneşlenecek miydim? Kafam proleter. 17 yaşından beri emekçi gibi çalıştım. Takı bile takmak istemiyorum. Programa geliyorum diye taktım. Her şeyden tiksinti geldi.